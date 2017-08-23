FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 897
Seninle aynı fikirde olmak için hiçbir nedenim yok - kendime ait her şeye sahibim. Duraklarla, hiçbir şey düşünemiyorum (1) tahminin bitiş çizgisinde saniyede bir TP 100'de 100'lük bir duraklama ile 2 duvar kağıdı pozu açın - yarıyı manuel olarak kapatmamak için. 2) tükenmeyi bağlayın. 3) bir TP ile ilk 2 pozda olduğu gibi açın, ancak hiç durak koymayın - sinyal yukarı - aşağı satın alın ve yalnızca pozitif olanları kapatın.
Boşanma dönüşü 70 pip. bu yüzden 100'ü durdur, pound dışında her şey için sorun yok.
Başka bir şey, çiftlerden oluşan bir portföy! burada (korkunç) her para biriminin diğer ikisi tarafından hedge edilmesi gerekiyor. (peki, örneğin, yenden 5 çift açacağım ve sonra aniden mücbir sebep, 1 açacağım, örneğin, Kanada / yen ve aniden Kanada'da forsic yen için aralık nedir? - kar her hafta olmalıdır)
Cuma için konuşmayı ciddi şekilde bulandırdı ...
3183 aydan doğru satmak için...
mutlaka!!!!
Teşekkür ederim öğretmenim
X
Peki ya kelimeler?
hepsi hırs yüzünden...
Ay'da hiçbir şey yapmadım - TP 100pip yuvarladım. - Sabah biri açıldı, hücre kilitleniyor. ( hangi çiftte açmazsanız çıkıyor )
evet ve bir hafta bekleyin pipsovka) şerefe! //iç ses, gerçek değil
Çubuklar güçtür.
Kuvvet!
Akıntıya alışmalısın.
Anlamı: Modelin oluşumundan sonra, fiyat ters yönde ağlar (xs, orada ne karıştırıyorlar), sonra yüksekliklerinin %161.8'ine kadar hareket ediyor
Günü başvurun...