FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 88

15. dakikada fibo 61.8'den bir toparlanma ve Mashka'nın direncini gözlemliyoruz.

 
Ishim :
Kim yüksekten satarsa demoda uzun süredir oturuyor. (Halk Hikayesi)
 
Yani SİZ dışında hepimizin demoları var, herkes bunu uzun zamandır biliyor.
 
Yani herkes satıyor)) kimse satın almıyor, ancak sadece birkaçı var))
 
Senya bugün bir tazı))) Hadi O'nu Tanrı gibi hissetmesine izin ver))) ölüyorum ...
 

Doğru, bazen demolarımızı ve ninelerimizi çıkarıyoruz ama SEN gerçeklerindensin uy))))

 
centovik?
 
Ishim :
aksi ispatlanana kadar evet.
Bir şeyi kanıtlamak ister misin? Bir çam iğnesinden.

GopFX__ :
centovik?

Evet, burada oturmuş oynuyorum.

 
Ders 1 - Daima Doğru Tahminler Nasıl Yapılır (gerçeklerden sonra)

1. İki demo hesabı oluşturun
2. Birinde kısa, ikincisinde uzun açıyoruz
3. Karlı olandan bir ekran yapıyoruz.
4. Sen bir...ennessin!!!
 
Ama yaşamak, her şey için ödeme yapmak, yemek yemek, giyinmek, birinciden veya ikinciden hangi demodan olacaksınız?
