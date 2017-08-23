FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 369
Hocam Cuma günü Audi'yi sattığınızda neden güldüğümü anladınız mı?)))
Audi nöbetçiyi dinledi ve havalandı
altın avarayı dinledi ve düştü
OI hakkında düşünüyordum, onu manipüle etmek için pek çok plan bulabilirsin,
gerçekte uygulanmaları pek olası değildir, ancak yine de
1) Kendime 10..0000 opsiyon sattım - Bu saldırıda OI çok büyük olacak - ama bu gerçekten mantıklı değil - çünkü bu seviyeyi savunmama gerek yok - kırılırsa, birinden geçeceğim cepleri diğerine
Diyelim ki kendinizle ticaret yapamıyorsunuz ( Moskova borsası ValSection bunu yasakladı), ancak bu da etrafta dolaşmak kolaydır, şöyle:
2a) A firması borsa yoluyla B firmasına 10 ... 0000 opsiyon satar ve OTC piyasasında bunun tersi yapılır - B opsiyonu A satar
sonuç olarak, borsadaki OI gerçekten çok büyük, hayır ...
2b) iki A ve B firması aynı mal sahibi, ancak farklı tüzel kişiler tarafından kontrol ediliyor. yüzler - A şirketi borsada B şirketine opsiyon satıyor - yine büyük bir OI, ancak onu korumanın bir anlamı yok - eğer kırıldıysa
firma sahibi parayı bir cepten diğerine kaydırır ....
Daha fazlasını hayal et)
10...0000 opsiyon satın alıyorum. 10. grevde ve 11. grevde sat
10. ve 11. seviyelerde büyük bir yağ görüyoruz.
ama bu gerçekten adil değil - fiyatın 10'a gitmesi olası değil, ancak 11'e gitmeyecek
- anlamına geliyor
aslında, bu seviyenin bir koruması yok - umrumda değil - 10 ve 11'i kıracak - bir sözleşmeden diğerinden siyahta kazanacağım ...
Öyleyse neye ihtiyacım var, satın al, gör)))