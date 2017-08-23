FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 369

Yeni yorum
 
stranger :
Hocam Cuma günü Audi'yi sattığınızda neden güldüğümü anladınız mı?)))
90'larda 96 veya 98'de sattığım Audi şimdi hatırlamıyorum. Evra 0931'di - ama şimdi dünün m1'i iptal edildi.
 
.
 

Audi nöbetçiyi dinledi ve havalandı

altın avarayı dinledi ve düştü

 

OI hakkında düşünüyordum, onu manipüle etmek için pek çok plan bulabilirsin,

gerçekte uygulanmaları pek olası değildir, ancak yine de

1) Kendime 10..0000 opsiyon sattım - Bu saldırıda OI çok büyük olacak - ama bu gerçekten mantıklı değil - çünkü bu seviyeyi savunmama gerek yok - kırılırsa, birinden geçeceğim cepleri diğerine

Diyelim ki kendinizle ticaret yapamıyorsunuz ( Moskova borsası ValSection bunu yasakladı), ancak bu da etrafta dolaşmak kolaydır, şöyle:

2a) A firması borsa yoluyla B firmasına 10 ... 0000 opsiyon satar ve OTC piyasasında bunun tersi yapılır - B opsiyonu A satar

sonuç olarak, borsadaki OI gerçekten çok büyük, hayır ...

2b) iki A ve B firması aynı mal sahibi, ancak farklı tüzel kişiler tarafından kontrol ediliyor. yüzler - A şirketi borsada B şirketine opsiyon satıyor - yine büyük bir OI, ancak onu korumanın bir anlamı yok - eğer kırıldıysa

firma sahibi parayı bir cepten diğerine kaydırır ....

 
Zogman :

Audi nöbetçiyi dinledi ve havalandı

altın avarayı dinledi ve düştü

Öğretmenden bir şey duymadım...
 
Zogman :

OI hakkında düşünüyordum, onu manipüle etmek için pek çok plan bulabilirsin,

gerçekte uygulanmaları pek olası değildir, ancak yine de

1) Kendime 10..0000 opsiyon sattım - Bu saldırıda OI çok büyük olacak - ama bu gerçekten mantıklı değil - çünkü bu seviyeyi savunmama gerek yok - kırılırsa, bir cepten diğerine geçeceğim bir diğeri

Diyelim ki kendinizle ticaret yapamazsınız (Moskova borsası ValSection yasakladı), ancak bu da dolaşmak kolaydır, şöyle:

2a) A firması borsa yoluyla B firmasına 10 ... 0000 opsiyon satar ve OTC piyasasında bunun tersi yapılır - B opsiyonu A satar

sonuç olarak, borsadaki OI gerçekten çok büyük, hayır ...

2b) iki A ve B firması aynı mal sahibi, ancak farklı tüzel kişiler tarafından kontrol ediliyor. yüzler - A şirketi borsada B şirketine opsiyon satıyor - yine büyük bir OI, ancak onu korumanın bir anlamı yok - eğer kırıldıysa

firma sahibi parayı bir cepten diğerine kaydırır ....

Daha fazlasını hayal et)
 
stranger :
Daha fazlasını hayal et)

10...0000 opsiyon satın alıyorum. 10. grevde ve 11. grevde sat

10. ve 11. seviyelerde büyük bir yağ görüyoruz.

ama bu gerçekten adil değil - fiyatın 10'a gitmesi olası değil, ancak 11'e gitmeyecek

- anlamına geliyor

aslında, bu seviyenin bir koruması yok - umrumda değil - 10 ve 11'i kıracak - bir sözleşmeden diğerinden siyahta kazanacağım ...

 
altın bir şey geri büyüdü
 
Zogman :

10...0000 opsiyon satın alıyorum. 10. grevde ve 11. grevde sat

10. ve 11. seviyelerde büyük bir yağ görüyoruz.

ama bu gerçekten adil değil - fiyatın 10'a gitmesi olası değil, ancak 11'e gitmeyecek

- anlamına geliyor

aslında, bu seviyenin bir koruması yok - umrumda değil - 10 ve 11'i kıracak - bir sözleşmeden diğerinden siyahta kazanacağım ...

Öyleyse neye ihtiyacım var, satın al, gör)))
 
stranger :
Öyleyse neye ihtiyacım var, satın al, gör)))
düşünmek gerek
1...362363364365366367368369370371372373374375376...1996
Yeni yorum