FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 246
Roman Busarov
Dün 2 siparişle altın sattım. biri hareketin belirli bir yüzdesi için, ikincisi sallanır. sinyal yok. ve onunla ne yapmalı? aklımda, hala düşük, Duc ve 1200'den sonra yapabilirsin. Bu yaratıkların sponsoru muyum?
Bu Chifu EVET!
Bir nokta var))) yağ satışının nerede kapatılacağı)
teşekkür etmek!
20 p kar kaybetti. (
Bu, bir tüccarın ortalama seviyesinin bir sorunudur, bu nedenle bir tüccar bu sayıları daha fazla yönetmeyi öğrendiğinde, yeni ticaret ufukları açılacaktır...
Cheyt marj seviyesi böyle bir eksi için küçük, garip))))
bazen bunun nasıl olduğunu merak ediyorum ... üstelik, dengenin bir taahhüdü olarak, bu sınır değil ...
Sermayenin %0,00001'lik bir riskim var!
sol alttaki hindiyi buraya atarmısın
gıcırdıyor mu?
takaslar???
gıcırdamıyor...
Sana söyledim - göstergeleri ara. ninjatrader.com, bir forum var, konu "Göstergeler", karıştırdığınız yer orası.
çok farklı göstergeler yazıldı ama handikap ve takas hala batmıyor.
Nedenmiş?
Teşekkür ederim!
minimum sipariş 0.01 ise, depozito ne olmalıdır? böyle bir risk ne olurdu (ne kadar çarpılmalı?)
