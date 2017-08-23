FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 246

Yeni yorum
 

Roman Busarov

Dün 2 siparişle altın sattım. biri hareketin belirli bir yüzdesi için, ikincisi sallanır. sinyal yok. ve onunla ne yapmalı? aklımda, hala düşük, Duc ve 1200'den sonra yapabilirsin. Bu yaratıkların sponsoru muyum?










 
Speculator :

Bu Chifu EVET!

evet, kendilerini savuşturmak için argo ve boyun eğdirmek için takma adlar buluyorlar. (kelimenin tam anlamıyla - İsim - İsmin efendisi)
 
tuma88 :


Bir nokta var))) yağ satışının nerede kapatılacağı)







teşekkür etmek!
1.1030'da kapanmadı, 1.1050'de kapatmak zorunda kaldım (((
20 p kar kaybetti. (
 
Sergey Novokhatskiy :

Bu, bir tüccarın ortalama seviyesinin bir sorunudur, bu nedenle bir tüccar bu sayıları daha fazla yönetmeyi öğrendiğinde, yeni ticaret ufukları açılacaktır...


Sermayenin %0,00001'lik bir riskim var!
 
Server Muradasilov :
Cheyt marj seviyesi böyle bir eksi için küçük, garip))))

bazen bunun nasıl olduğunu merak ediyorum ... üstelik, dengenin bir taahhüdü olarak, bu sınır değil ...


 
Speculator :
Sermayenin %0,00001'lik bir riskim var!
minimum sipariş 0.01 ise, depozito ne olmalıdır? böyle bir risk ne olurdu (ne kadar çarpılmalı?)
 
Lesorub :

sol alttaki hindiyi buraya atarmısın

gıcırdıyor mu?

takaslar???

gıcırdamıyor...

 
stranger :
Sana söyledim - göstergeleri ara. ninjatrader.com, bir forum var, konu "Göstergeler", karıştırdığınız yer orası.

çok farklı göstergeler yazıldı ama handikap ve takas hala batmıyor.
Nedenmiş?

Teşekkür ederim!
 
Ishim :
minimum sipariş 0.01 ise, depozito ne olmalıdır? böyle bir risk ne olurdu (ne kadar çarpılmalı?)
 
Sergey Novokhatskiy :

bazen bunun nasıl olduğunu merak ediyorum ... üstelik, dengenin bir taahhüdü olarak, bu sınır değil ...


Günlüğe ekle! - Bebek ile bir sözleşme varsa mutlaka yerine getirir.(İşim)
1...239240241242243244245246247248249250251252253...1996
Yeni yorum