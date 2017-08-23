FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 887
Sedna ayda bir vızıltı: dün çubukları çektik, geri dönüşü yakaladık ve yola çıktık ...
TR 3246 - 3268:
Kesinlikle 2940'ı bir yerde yakalayacağım)))
Kahretsin, belki de sonuçta akıllı paraydı ... Ama herkese ve herkese güvenmeye alışık değilim, bu yüzden kendi bakış açım var. Ve öyle ki dün olan her şey tesadüften başka bir şey değil. Söyleyin bana, Zhenya Yellen'ın doları düşmeye değil, büyümeye teşvik edecek başka bir şey alıp şaka yapmasını kim engelledi? Bu doğru - hiçbir şey. Her şeyi hassas ve nazikçe yapmaya çalışmasına rağmen. Onu biraz büyütmekten alıkoyan ne? Şişirme? Evet, bunların hepsi saçmalık... Başka gizli amaçları da var. Şimdi ise bu yıl yükseltip yükseltmeyeceklerinden şüphe duyduklarını söylüyorlar. Ama yine de, bu "akıllı para" her şey hakkında bunu nasıl bilebilir? Bu verilere erişimleri olmadığı sürece. Ama kahretsin - bu yasal değil - sağdan sola herkese kendileri ceza veriyorlar ... Yine garip, neden açıkça görünen bir senaryoya göre oynadılar? Her şey garip!!! Ya da gerçek olamayacak kadar basit
şüphemiz yoktu. izin ver Ikarka - ya da her neyse
yeni TS Efsanesi - gezginin okuduğu şey ... (rotayı yazıyoruz ve gidiyoruz!)
evet, canım, sadece bir aptalsın
Soğutucu ..... Kendim atlıyorum.
Tekerleklere dikkat etmelisiniz!
...... Geleneksel (!) Cuma ezoterik sohbetlerimiz çok daha güvenli.
Son görüşmemizde aşağıdaki Cuma konusu üzerinde anlaştık:
_Bir kişinin kendi vücudundan çıkışına ve bunun sonucunda fiziksel kabuğunun dışarıdan gözlemlenmesine katkıda bulunan biyoenerjetik bir anomaliyi uygulama nedenleri ve yolları.
disk oluşturulduğunda kimseyi beklemez - aksine, yola çıkmak için acele eder. (ilk TP 150pip koydu. ardından ikinci bu)
peki nereye gideceğini biliyorsun