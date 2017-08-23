FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 335
Kahretsin? Kahretsin kendini zevkten mahrum etme... Eğleniyor ve uğultu yapıyoruz... Buna nasıl güldüklerini hatırlıyor musun?)))
Kurtarma hiçbir şey değildir ... ruh hali her şeydir)))
işte orada ..... aşırı yükler sürekli .... (evet, lepi sonrası umurumda bile değil)
birleşik olanlar bile yoksa)))) - o zaman sen siskinsin))))))))))))))
Evet, orada hiçbir şey göremiyorum .. Logpar'ı siktim .. Yüzüncü kez oynuyorum ... Buraya gönderirdim ...
Normal güldüklerinden... eğlendiklerinden bahsediyorum...
Ve şimdi giderek daha fazla srach ... ruh halini kendi elinize alın)))
burada genel olarak girdileri ortaya koydum ve orada tahminler olasılıklarda büyüyor)))))
Eh, burada yayınlardım ...)))
Bu, Moskova'da farklı para birimleri için vadeli işlemler yapmak anlamına gelir. takas.
cad - UCAD (CA) - ABD doları - Kanada doları,
kısaltmalar burada bulunabilir:
http://market-lab.org/tikery-valjutnyh-fjuchersov-na-moskovskoj-birzhe
ps
bu muhtemelen soruma pek yardımcı olmayacak - bu yüzden Chicago'dan ciltler istedim
moskova'da Chicago ile ilişkisiz olabilirler.
Teşekkür ederim
psps
ve sadece üç pazar mı var? CME'niz yok mu?
ben belirtmedim..
Teşekkür ederim!
Böyle bir sembol yok. Belki ben bilmiyorum ama hesabını yenileyen diğerlerinde var.
Teşekkür ederim!
insanlar! benimkini sevmiyorum - gönderiler, tahminler, girdiler. (çıkış yolu arıyorum)
Ruble ile ne yapmalı?
65 olur mu?