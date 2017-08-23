FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 335

Vizard_ :

Kahretsin? Kahretsin kendini zevkten mahrum etme... Eğleniyor ve uğultu yapıyoruz... Buna nasıl güldüklerini hatırlıyor musun?)))

Kurtarma hiçbir şey değildir ... ruh hali her şeydir)))


işte orada ..... aşırı yükler sürekli .... (evet, lepi sonrası umurumda bile değil)

birleşik olanlar bile yoksa)))) - o zaman sen siskinsin))))))))))))))

 
Vizard_ :
Evet, orada hiçbir şey göremiyorum .. Logpar'ı siktim .. Yüzüncü kez oynuyorum ... Buraya gönderirdim ...
burada genel olarak girdileri ortaya koydum ve orada tahminler olasılıklarda büyüyor)))))
 
Ishim :

işte orada ..... aşırı yükler sürekli .... (evet, lepi sonrası umurumda bile değil)

Ve işte aşırı yük)) Biz astronot değiliz)))
Normal güldüklerinden... eğlendiklerinden bahsediyorum...
Ve şimdi giderek daha fazla srach ... ruh halini kendi elinize alın)))
 
Ishim :
burada genel olarak girdileri ortaya koydum ve orada tahminler olasılıklarda büyüyor)))))
Eh, burada yayınlardım ...)))
 
Vizard_ :
Eh, burada yayınlardım ...)))
insanlar! benimkini sevmiyorum - gönderiler, tahminler, girdiler. (Bir çıkış yolu arıyorum )
 
Zogman :

Bu, Moskova'da farklı para birimleri için vadeli işlemler yapmak anlamına gelir. takas.

cad - UCAD (CA) - ABD doları - Kanada doları,

kısaltmalar burada bulunabilir:

http://market-lab.org/tikery-valjutnyh-fjuchersov-na-moskovskoj-birzhe

ps

bu muhtemelen soruma pek yardımcı olmayacak - bu yüzden Chicago'dan ciltler istedim

moskova'da Chicago ile ilişkisiz olabilirler.

Teşekkür ederim

psps

ve sadece üç pazar mı var? CME'niz yok mu?

Böyle bir sembol yok. Belki ben bilmiyorum ama hesabını yenileyen diğerlerinde var.
ben belirtmedim..

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
Böyle bir sembol yok. Belki ben bilmiyorum ama hesabını yenileyen diğerlerinde var.
ben belirtmedim..

Teşekkür ederim!
Teşekkür ederim
 
Ishim :
insanlar! benimkini sevmiyorum - gönderiler, tahminler, girdiler. (çıkış yolu arıyorum)
Hepimiz cehenneme gidelim))) Sensei en iyisi! Dağıtın... Ben her zaman yanınızdayım!)))
 

Ruble ile ne yapmalı?

65 olur mu?

