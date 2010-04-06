Ana sayfa
EURUSD
1.17237 0.21%
GBPUSD
1.34376 0.30%
USDJPY
148.779 0.48%
USDCHF
0.79622 0.19%
GOLD
3811.00 1.34%
SILVER
46.975 2.05%
BITCOIN
111692.10 2.25%
ETHEREUM
4108.15 2.65%
S&P 500
6666.20 0.35%
NIKKEI
44924 1.14%
DAX
23859.7 0.41%
BRENT
68.74 0.00%

MQL5 programları mağazası

MQL5 Mağazaya her gün düzinelerce yeni otomatik alım-satım uygulaması eklenmektedir. 10.000 ürün arasından doğru uygulamayı seçin ve manuel alım-satımın gereksiz rutinlerini unutun.

Algoritmik alım-satım programlarınızı en büyük alım-satım uygulamaları mağazası aracılığıyla satın!

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (285)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar

Alım-satım sinyalleri

Uygun bir alım-satım stratejisi seçin ve birkaç tıklamayla abone olun. Tüm sinyaller ayrıntılı istatistikler ve bilgilendirici grafiklerle sağlanır.

Alım-satım sinyali sağlayıcısı olun ve dünya çapında binlerce yatırımcıya abonelikler satın. Sinyaller hizmetiyle, başarılı stratejiniz sayesinde küçük bir başlangıç bütçesiyle kazanç elde edebilirsiniz!

Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
4.17 (8)
NoPain MT5 1 535% büyüme başlangıcı: 2021 Güvenilirlik  8% Algo alım-satım 74 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Jan Stancel Jan Stancel
5 (3)
JS SmartGrid Signal MG01 1 471% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  96% Algo alım-satım 88 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Chi Hang Lee Chi Hang Lee
TTM Stable Run 655 5 658% büyüme başlangıcı: 2021 Güvenilirlik  97% Algo alım-satım 15 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 312% büyüme başlangıcı: 2025 Güvenilirlik  95% Algo alım-satım 12 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 2 686% büyüme başlangıcı: 2025 Güvenilirlik  0% Algo alım-satım 6 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
4.28 (6)
KingFX AU 25 452% büyüme başlangıcı: 2022 Güvenilirlik  99% Algo alım-satım 33 Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.5 (4)
MCA100 1 299% büyüme başlangıcı: 2023 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 32 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.17 (2)
NeroSignal 1 042% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 20 Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 679% büyüme başlangıcı: 2024 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 11 Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
Dmitry Kondrashov Dmitry Kondrashov
2.33 (2)
Wolf Scalper MT4 1 023% büyüme başlangıcı: 2022 Güvenilirlik  100% Algo alım-satım 9 Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın

MetaTrader 4/5 için forex VPS

Size en düşük gecikme ve en iyi işlem gerçekleştirmeye sahip bir sunucu sunacağız
Equinix LD4
London, UK
51.5235, -0.636
Equinix NY4
New York, US
40.7765, -74.072
Equinix SP3
Sau Paulo, Brazil
-23.4663, -46.8634
Equinix HK1
Hong Kong
22.3656, 114.1171
Servers.com AMS1
Amsterdam, Netherlands
52.3918, 4.665
Servers.com MOW1
Moscow, Russia
55.736, 37.721
Falkenstein FSN1
Falkenstein, Germany
50.4788, 12.3327
Interxion FRA3/FRA8
Frankfurt, Germany
52.3918, 4.665
Aurora 1
Chicago, US
42.0011, -87.9571
Mumbai
Mumbai, India
19.1131, 72.8925
Johannesburg
Johannesburg, South Africa
-25.9305, 28.1362
Singapore
Singapore
1.3226704, 103.9186452

Freelancerlar için işler

Güvenilir geliştiricilerden MetaTrader platformları için özel bir teknik gösterge, alım-satım robotu veya başka bir uygulama sipariş edin.

Freelance, algoritmik alım-satım uzmanlarına yüzlerce sipariş, yapılan iş için ödeme garantisi ve uygun ödeme sistemleri aracılığıyla kazanılan paranın anında çekilmesini sunar.

Movin avarge
30+ USD
Hello, I want to trade at the intersection of EMAs in the 15-minute chart. If EMA 10 or EMA 20 crosses above, buy. If it crosses below, take profit and sell. Whenever it crosses above again, take profit
5 Başvuru
MQL5 Uzman Danışmanlar Forex Trading robot/indicator debugging
Zızzag*macd-fvg
30+ USD
I have a bone coding. But since I don't know coding, I can't do it like a real expert. Who can help me with this? If the robot works successfully, I won't worry about money
2 Başvuru
MQL5 Göstergeler Uzman Danışmanlar Forex Trading robot/indicator debugging Strategy optimization Strategy modules
Wavetrend ve Supertrend İndikatörlerine dayalı bit Ea ihtiyacım var
30+ USD
1. Eğer Wave Trend Göstergesi, belirlediğim bir zaman diliminde belirlediğim bir eşik değerinin (örneğin -60) altına yukarı doğru geçerse ve bu geçiş mumun kapanışında hala geçerliyse: a. Supertrend indikatörü belirttiğim aynı veya farklı bir zaman diliminde alım sinyali verirse, hemen alım pozisyonu açacaktır. b. Eğer Supertrend göstergesi ters yönde ise bekleyecek ve Supertrend göstergesi alım sinyali verdiğinde
6 Başvuru
MQL5 Uzman Danışmanlar

Sohbetlerde yeni

Diğer yatırımcılarla sohbet edin, gruplarda yeni fikirler tartışın, yararlı kanallara abone olun ve deneyiminizi paylaşmak için kendi kanallarınızı oluşturun

Algoritmik ticaret
Algoritmik ticaret
John Ehlers'ın "Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler için Sibernetik Analiz: İşlemlerinizi Geliştirmek için En İleri DSP Teknolojisi" kitabı, teknik analizdeki yenilikçi yaklaşımları irdelemektedir. Kitapta iki farklı hareketli ortalama göstergesi anlatılmak
Whats Wim Doing?
Whats Wim Doing?
Closing a bunch of XAUUSD trades on my portfolio accounts. We are close on TP on many (or trailingSL moving right below current price) and a pullback now would leave A LOT of profit in the table. I keep my individual monitoring signals untouched
Algo Trading
Algo Trading
John Ehlers, in his February 2022 article for TASC, discusses the application of the inverse Fisher transform to develop a tool he names the "elegant oscillator." This version is an enhancement over the original, offering flexibility through the non-fixed
ATy Gold and BTC
ATy Gold and BTC
You can see the real results of the AUTORITHM robot. This EA trades professionally on Gold, all currency pairs, and BTC with an appropriate balance. Ten AI cores guide this robot. The price of this robot will increase soon. This product is sold on my MQL5
Gold Smart Trading
Gold Smart Trading
Gold is trading in the upper half of the current trading range of 3728-3791. The US session initiated the end of the technical correction, which ended with a breakout of the consolidation resistance at 3755. A momentum of 300 pips was formed, and the price
SmartMass Indicator
SmartMass Indicator
XAUUSD. W40 (Q4M1W1). Technical Analysis & Forecast Daily Chart (D1) We continue to maintain the bullish projection of the triangle, with a target toward the 3860 USD level. The bullish intent remains valid, although it is beginning to show signs of we
DRX Algo Community
DRX Algo Community
https://www.mql5.com/de/market/product/149404?source=Site+Market+My+Products+Page Avaiblabel now test it..
Forecast and Levels
Forecast and Levels
And it is the chart of USD/MXN for the price movement during and immediate after this news event: Mexico Trade Balance n.s.a.
H. Furkans Robots
H. Furkans Robots
For VolumeHedger Client, Today I prepared a BTCUST set file for one of my clients for a broker called DooTechnology. It is successfully running with 100x leverage. Wishing you profitable trades.
Commodity trading
Commodity trading
Why I didn’t release Index Ultimate as promised Many of you remember I said I’d release Index Ultimate within 2 weeks. Let me explain why I decided to hold it back ⏸ Index Ultimate is based on intraday strategies and is completely different from my cu
Modern profitable indicators and EA
Modern profitable indicators and EA
StatPredict The indicator predicts the price in accordance with the prevailing trend and its own small statistical price fluctuations around this trend. Using mathematical methods for predicting random processes, StatPredict indicator predicts the most
New Gadgets and Game Tech News
New Gadgets and Game Tech News
AI investors are in for a rude awakening - https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/24/ai-investors-llms

Yatırımcılar forumu

Teknik analiz hakkında sorular sorun, alım-satım sistemlerini tartışın ve kendi alım-satım stratejilerinizi geliştirmek için MQL5 programlama becerilerinizi iyileştirin.

Dünyanın her yerinden yatırımcılarla iletişim kurun ve deneyimlerinizi paylaşın, soruları yanıtlayın ve yeni başlayanlara yardımcı olun - MQL5 Algotrading community sizinle birlikte gelişiyor.

Finansal alım-satım makaleleri

Uzman yatırımcılar tarafından yazılmış devasa makale veri tabanından kendi teknik göstergelerinizi ve alım-satım robotlarınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Algoritmik alım-satım konusunda yeni olanlara alım-satım ve programlama deneyimlerinizi paylaşın, bir makale yazın ve 200$ kazanın. Ayrıca makalenizi on dile çevireceğiz.

preview
MQL5’i kullanarak özel bir Donchian Channel göstergesi nasıl oluşturulur?

MQL5’i kullanarak özel bir Donchian Channel göstergesi nasıl oluşturulur?

Fiyatları çevreleyen bir kanalı görselleştirmek için kullanılabilecek birçok teknik araç vardır. Bu araçlardan biri Donchian Channel göstergesidir. Bu makalede, Donchian Channel göstergesinin nasıl oluşturulacağını ve bir Uzman Danışmanda özel gösterge olarak nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.
preview
MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 2): Birden Fazla Depo ile Çalışma

MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 2): Birden Fazla Depo ile Çalışma

Bu makalede, projenin kaynak kodunun herkese açık bir depoda saklanmasını organize etmek için olası yaklaşımlardan birini ele alıyoruz. Proje geliştirme için net ve uygun kurallar oluşturmak amacıyla kodu farklı dallara dağıtacağız.
preview
MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 1): Ana Deponun Oluşturulması

MQL5 Algo Forge'a Geçiş (Bölüm 1): Ana Deponun Oluşturulması

MetaEditor'da projeler üzerinde çalışırken, geliştiriciler genellikle kod sürümlerini yönetme ihtiyacıyla karşılaşırlar. MetaQuotes kısa süre önce GIT'e geçiş yapılacağını açıkladı ve kod sürümleme ve işbirliği özelliklerine sahip MQL5 Algo Forge'u duyurdu. Bu makalede, yeni ve daha önce var olan araçların nasıl daha verimli kullanılabileceğini tartışacağız.
preview
MQL5 Algo Forge'u Kullanmaya Başlama

MQL5 Algo Forge'u Kullanmaya Başlama

Algoritmik alım-satım geliştiricileri için özel bir portal olan MQL5 Algo Forge ile tanışın. Git'in gücünü, MQL5 ekosistemindeki projeleri yönetmek ve düzenlemek için kullanıcı dostu bir arayüzle birleştiriyor. Burada ilginizi çeken yazarları takip edebilir, ekipler oluşturabilir ve algoritmik alım-satım projeleri üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.
preview
MetaTrader 5 ve diğer MetaQuotes uygulamalarını HarmonyOS NEXT'e yükleme

MetaTrader 5 ve diğer MetaQuotes uygulamalarını HarmonyOS NEXT'e yükleme

MetaTrader 5 ve diğer MetaQuotes uygulamalarını DroiTong kullanarak HarmonyOS NEXT cihazlarına kolayca yükleyin. Telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız için ayrıntılı bir adım adım kılavuz.
preview
MQL5'te kantitatif analiz: Başarılı bir algoritmanın uygulanması

MQL5'te kantitatif analiz: Başarılı bir algoritmanın uygulanması

Kantitatif analizin ne olduğu ve büyük oyuncular tarafından nasıl kullanıldığı konusunu inceleyeceğiz. MQL5 dilinde kantitatif analiz algoritmalarından birini oluşturacağız.
preview
Python, ONNX ve MetaTrader 5: RobustScaler ve PolynomialFeatures veri ön işleme ile bir RandomForest modeli oluşturma

Python, ONNX ve MetaTrader 5: RobustScaler ve PolynomialFeatures veri ön işleme ile bir RandomForest modeli oluşturma

Bu makalede, Python'da bir Rastgele Orman modeli oluşturacağız, modeli eğiteceğiz ve veri ön işleme ile bir ONNX veri hattı (pipeline) olarak kaydedeceğiz. Ardından modeli MetaTrader 5 terminalinde kullanacağız.
preview
Uzman Danışmanlara göstergeler eklemek için hazır şablonlar (Bölüm 3): Trend göstergeleri

Uzman Danışmanlara göstergeler eklemek için hazır şablonlar (Bölüm 3): Trend göstergeleri

Bu makalede, trend göstergeleri kategorisindeki standart göstergelere bakacağız. Uzman Danışmanlarda kullanımları için kullanıma hazır şablonlar oluşturacağız - parametrelerin bildirilmesi ve ayarlanması, göstergenin başlatılması ve sonlandırılması, ayrıca Uzman Danışmanlardaki gösterge arabelleklerinden veri ve sinyal alınması.
preview
Uzman Danışmanlara göstergeler eklemek için hazır şablonlar (Bölüm 2): Hacim ve Bill Williams göstergeleri

Uzman Danışmanlara göstergeler eklemek için hazır şablonlar (Bölüm 2): Hacim ve Bill Williams göstergeleri

Bu makalede, hacim ve Bill Williams göstergeleri kategorisinin standart göstergelerine bakacağız. Uzman Danışmanlarda kullanımları için kullanıma hazır şablonlar oluşturacağız - parametrelerin bildirilmesi ve ayarlanması, göstergenin başlatılması ve sonlandırılması, ayrıca Uzman Danışmanlardaki gösterge arabelleklerinden veri ve sinyal alınması.