GopFX __ :
Tabii ki üç değil - abarttım)) Evet, geç kaldılar, ama siz kendiniz ana resmin bundan değişmediğini söylediniz!

Avustralya için en son verilere bir örnek:

Tabii ki 3 sayı değil, biraz daha fazla, ama anladığım kadarıyla, resmi diğerlerinden daha iyi gördükleri için sadece ticari olmayanlarla ilgileniyoruz. Ne görüyoruz? Yukarıda bahsettiğim şey - ana düşüş eğilimi - şortlar uzun pozisyonlardan neredeyse 2 kat daha yüksek ve şortlar tamamlanıyor, uzunlar atılıyor. Umarım önemli bir şeyi kaçırmamışımdır? ))

Kaçırdım, Cuma günü bu satış iyi düzeltildi)

Sorunun ikinci kısmı Salı'dan Cuma'ya kadardı?)))

 
Görünüşe göre yeni haftada kademeli fiyat indirimi devam ediyor! Bugün maksimum 0,726'ya gidiyoruz ve ardından düzeltme // anında direnç 074175 ve 07405 desteği

Ayrıca, birileri uzun kazanmaya başladı ve sonra com olmayanları yakalayacağım ve ilgi küçük değil, bu yüzden büyük olasılıkla düşüş trendinin sonuna giden yolda bir dönüş olacak / Eh, bu benim görüşüm , göreceğiz

 
Ve daha fazla şort olduğunu nerede gördün? Her zaman eşittir + -1))))

iletişim dışı

-40850

iletişim

70911

R OLMAYAN

-30061

-30061+(-40850)=-70911

))))))))

 

Aussie'ye gelince, son limitim 0.717 seviyesinde...

Orası şimdiden düşünüyorum ve uzun pantolonlar giymek ya da oturup "bambu" tüttürmek için daha fazla bakacağız.


 
Sergey Novokhatskiy :

Aussie için son limitim 0.717 seviyesinde...

Orası şimdiden düşünüyorum ve uzun pantolonlar giymek ya da oturup "bambu" tüttürmek için daha fazla bakacağız.


7220 yeterli olur diye düşünüyorum ama aşağısı gerçekçi değil)
 
Ishim :
Bu doğru, burayı terk etti! ( piçler )
Öğretmen bizi övdü
 
stranger :

Kaçırdım, Cuma günü bu satış iyi düzeltildi)

Sorunun ikinci kısmı Salı'dan Cuma'ya kadardı?)))

Ama bu harika bir soru)) CME ile geleceklerin burada bize yardımcı olacağını düşünüyorum.

Sadece şimdi onlara bakmayı henüz öğrenmedim))
 
stranger :

Ve daha fazla şort olduğunu nerede gördün? Her zaman eşittir + -1))))

iletişim dışı

-40850

iletişim

70911

R OLMAYAN

-30061

-30061+(-40850)=-70911

))))))))

Bu rakamları nerede gördünüz anlamadım? )) Raporun kendisinden sizin için kopyalayıp yapıştırdım ama ne olduğunu bilmiyorsunuz ;)
 
Evgenya1 :

Görünüşe göre yeni haftada kademeli fiyat indirimi devam ediyor! Bugün maksimum 0,726'ya gidiyoruz ve ardından düzeltme // anında direnç 074175 ve 07405 desteği

Ayrıca, birileri uzun ve com olmayanlar kazanmaya başladı, tam tersine, o zaman yetişeceğim ve ilgi küçük değil, bu yüzden büyük olasılıkla aşağı yönlü hareket sona erecek ve bir dönüş olacak / Eh, bu benim görüşüm, göreceğiz

Evgenia, bir dizi uzunu nerede buldun ve bir sır değilse nasıl?

Seçenekler için - evet - bir set görüyorum))
 
GopFX __ :
Bu rakamları nerede gördünüz anlamadım? )) Raporun kendisinden sizin için kopyalayıp yapıştırdım ama ne olduğunu bilmiyorsunuz ;)
Demek bu sayılar senin ekranından)))
