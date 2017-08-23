FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 211
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tabii ki üç değil - abarttım)) Evet, geç kaldılar, ama siz kendiniz ana resmin bundan değişmediğini söylediniz!
Avustralya için en son verilere bir örnek:
Tabii ki 3 sayı değil, biraz daha fazla, ama anladığım kadarıyla, resmi diğerlerinden daha iyi gördükleri için sadece ticari olmayanlarla ilgileniyoruz. Ne görüyoruz? Yukarıda bahsettiğim şey - ana düşüş eğilimi - şortlar uzun pozisyonlardan neredeyse 2 kat daha yüksek ve şortlar tamamlanıyor, uzunlar atılıyor. Umarım önemli bir şeyi kaçırmamışımdır? ))
Kaçırdım, Cuma günü bu satış iyi düzeltildi)
Sorunun ikinci kısmı Salı'dan Cuma'ya kadardı?)))
Tabii ki üç değil - abarttım)) Evet, geç kaldılar, ama siz kendiniz ana resmin bundan değişmediğini söylediniz!
Avustralya için en son verilere bir örnek:
Tabii ki 3 sayı değil, biraz daha fazla, ama anladığım kadarıyla, resmi diğerlerinden daha iyi gördükleri için sadece ticari olmayanlarla ilgileniyoruz. Ne görüyoruz? Yukarıda bahsettiğim şey - ana düşüş eğilimi - şortlar uzun pozisyonlardan neredeyse 2 kat daha yüksek ve şortlar tamamlanıyor, uzunlar atılıyor. Umarım önemli bir şeyi kaçırmamışımdır? ))
Görünüşe göre yeni haftada kademeli fiyat indirimi devam ediyor! Bugün maksimum 0,726'ya gidiyoruz ve ardından düzeltme // anında direnç 074175 ve 07405 desteği
Ayrıca, birileri uzun kazanmaya başladı ve sonra com olmayanları yakalayacağım ve ilgi küçük değil, bu yüzden büyük olasılıkla düşüş trendinin sonuna giden yolda bir dönüş olacak / Eh, bu benim görüşüm , göreceğiz
Tabii ki üç değil - abarttım)) Evet, geç kaldılar, ama siz kendiniz ana resmin bundan değişmediğini söylediniz!
Avustralya için en son verilere bir örnek:
Tabii ki 3 sayı değil, biraz daha fazla, ama anladığım kadarıyla, resmi diğerlerinden daha iyi gördükleri için sadece ticari olmayanlarla ilgileniyoruz. Ne görüyoruz? Yukarıda bahsettiğim şey - ana düşüş eğilimi - şortlar uzun pozisyonlardan neredeyse 2 kat daha yüksek ve şortlar tamamlanıyor, uzunlar atılıyor. Umarım önemli bir şeyi kaçırmamışımdır? ))
Ve daha fazla şort olduğunu nerede gördün? Her zaman eşittir + -1))))
iletişim dışı
-40850
iletişim
70911
R OLMAYAN
-30061
-30061+(-40850)=-70911
))))))))
Aussie'ye gelince, son limitim 0.717 seviyesinde...
Orası şimdiden düşünüyorum ve uzun pantolonlar giymek ya da oturup "bambu" tüttürmek için daha fazla bakacağız.
Aussie için son limitim 0.717 seviyesinde...
Orası şimdiden düşünüyorum ve uzun pantolonlar giymek ya da oturup "bambu" tüttürmek için daha fazla bakacağız.
Bu doğru, burayı terk etti! ( piçler )
Kaçırdım, Cuma günü bu satış iyi düzeltildi)
Sorunun ikinci kısmı Salı'dan Cuma'ya kadardı?)))
Sadece şimdi onlara bakmayı henüz öğrenmedim))
Ve daha fazla şort olduğunu nerede gördün? Her zaman eşittir + -1))))
iletişim dışı
-40850
iletişim
70911
R OLMAYAN
-30061
-30061+(-40850)=-70911
))))))))
Görünüşe göre yeni haftada kademeli fiyat indirimi devam ediyor! Bugün maksimum 0,726'ya gidiyoruz ve ardından düzeltme // anında direnç 074175 ve 07405 desteği
Ayrıca, birileri uzun ve com olmayanlar kazanmaya başladı, tam tersine, o zaman yetişeceğim ve ilgi küçük değil, bu yüzden büyük olasılıkla aşağı yönlü hareket sona erecek ve bir dönüş olacak / Eh, bu benim görüşüm, göreceğiz
Seçenekler için - evet - bir set görüyorum))
Bu rakamları nerede gördünüz anlamadım? )) Raporun kendisinden sizin için kopyalayıp yapıştırdım ama ne olduğunu bilmiyorsunuz ;)