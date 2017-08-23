FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 853
hiçbir şeyi anlama, sonra "aptal", sonra her şeyi bilir ...
Tünaydın! Hepiniz gürültü mü yapıyorsunuz?
Bilmiyorum, kahretsin, belki sonunda piyasada hiçbir şey anlamıyorum, ama ... şef düştü - oran, euro satıldı ... zor ... yani dolar kesinlikle yukarı. tüm sonuçlarıyla birlikte... Ve bir oran artışına dair bir söylenti var - 0,5'e kadar olmasa da biraz da olsa artış! Eh, herkesin kendi vizyonu vardır...
Yarın, faiz artışı bekleyen herkes ciddi şekilde kırılacak ve önümüzdeki hafta euroyu 1.17'de ve sterlini 56'da göreceksiniz =))
Bu fenomene otomatik ticaret denir)))
ve bu gece havai fişekler:
Kuzey yönünde, majör sadece yukarıdaki haçtır ve ezilecektir.
Bu güven nereden geliyor? Satın almak için beş lot girer girmez bir kuruş fiyatındayım!))))
oande üzerinde %60 eurobucks satıyor.
Ba'nın ipuçları olarak...
ve bu gece havai fişekler:
Herkese selam.
Bence bu IMHO
https://www.mql5.com/ru/charts/3901745/eurusd-d1-international-capital-markets
1.1229 TR 1.1650'den satın alındı