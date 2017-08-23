FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 853

Lesorub :

hiçbir şeyi anlama, sonra "aptal", sonra her şeyi bilir ...

Bu fenomene otomatik ticaret denir)))
 
mmmoguschiy-new :
Tünaydın! Hepiniz gürültü mü yapıyorsunuz?

Bilmiyorum, kahretsin, belki sonunda piyasada hiçbir şey anlamıyorum, ama ... şef düştü - oran, euro satıldı ... zor ... yani dolar kesinlikle yukarı. tüm sonuçlarıyla birlikte... Ve bir oran artışına dair bir söylenti var - 0,5'e kadar olmasa da biraz da olsa artış! Eh, herkesin kendi vizyonu vardır...

Yarın, faiz artışı bekleyen herkes ciddi şekilde kırılacak ve önümüzdeki hafta euroyu 1.17'de ve sterlini 56'da göreceksiniz =))

 
iki yıl önce bir hatırlayan, bir Avrupalı aptalın risklerini artırdı. adam iki ay için yeterliydi ... daha fazla kahraman yok.
 
artikul :
Bu fenomene otomatik ticaret denir)))
şanslı ...
 

ve bu gece havai fişekler:


 
Vadens :
Kuzey yönünde, majör sadece yukarıdaki haçtır ve ezilecektir.
Bu güven nereden geliyor? Satın almak için beş lot girer girmez bir kuruş fiyatındayım!))))
Вадим Новопашин :
Bu güven nereden geliyor? Satın almak için beş lot girer girmez bir kuruş fiyatındayım!))))
burda kimseyi dinleme
 

oande üzerinde %60 eurobucks satıyor.

Ba'nın ipuçları olarak...

 
Lesorub :

ve bu gece havai fişekler:


yine de eurobucks'ı aşağı itmeli, bana öyle geliyor ki
 

Herkese selam.

Bence bu IMHO

https://www.mql5.com/ru/charts/3901745/eurusd-d1-international-capital-markets

1.1229 TR 1.1650'den satın alındı

