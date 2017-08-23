FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 963
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
pound düştü, alımlarla doldurduk ... durmadan
en iyisini umarsın...
Lun uzun süre ve çok satıyor
Gençlik! ?
Ekle. (Batiushka herkese 3 mektup gönderdi ve sakalına güldü)
ve bankalar 3465 istiyor, peki, kim bize karşı - haydut)))))))))
pound düştü, alımlarla doldurduk ... durmadan
en iyisini umarsın...
Lun uzun süre ve çok satıyor
Pound boğalar 1.5172 https://www.mql5.com/en/charts/4002961/gbpusd-m1-e-global-trade , bundan sonra satın alabileceğinizi düşünüyorum.
Pound boğalar 1.5172 https://www.mql5.com/en/charts/4002961/gbpusd-m1-e-global-trade , bundan sonra satın alabileceğinizi düşünüyorum.
Pound boğalar 1.5172 https://www.mql5.com/en/charts/4002961/gbpusd-m1-e-global-trade , bundan sonra satın alabileceğinizi düşünüyorum.
Bence pound için iki seviye 1.5117 ve 1.5096 almak için iyi görünüyor
Baba, bize eski günlerde burada nasıl yaşadığımızı anlatır mısın?
Buradasınız - bir aksakal, burada ilginç tüccarlar var mıydı (peki, bir dönümünüz, tabii ki)?
xrenfx sizi burada ziyaret etmedi mi?
Matroskin neyi hatırladı, hala neyi hatırlıyorsun?
Margo senin, gerçekten ticaret yapmayı bildiğini mi?
Pekala, bize günümüzün kahramanlarından bahset - telli rom avara
Baba, bize eski günlerde burada nasıl yaşadığımızı anlatır mısın?
Buradasınız - bir aksakal, burada ilginç tüccarlar var mıydı (peki, bir dönümünüz, tabii ki)?
xrenfx sizi burada ziyaret etmedi mi?
Matroskin neyi hatırladı, hala neyi hatırlıyorsun?
Margot seninkini, gerçekten ticaret yapmayı bildiğini mi?
Pekala, bize günümüzün kahramanlarından bahset - telli rom avara
))))))