MetaTrader 5 platformu güncellemesi yapı 5320: Kod Tabanında hizmetler ve MQL5'te iyileştirilmiş girdi işlemleri
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 26 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanacaktır. Yapı 5320, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows Server 2008'i destekleyen son güncellemedir. Bir sonraki sürümden itibaren, bu işletim sistemleri üzerinde çalışan masaüstü platformları artık güncelleme
Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 5260: Algo Forge'da iyileştirmeler, genişletilmiş OpenBLAS desteği ve MQL5'te yeni kalıtım kuralları
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 5 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanacaktır. Bu platform yapısında, MQL5'teki OpenBLAS lineer cebir kütüphanesini yeni bir dizi fonksiyonla genişletmeye devam ediyoruz. Bu metotlar, geliştiricilere ön matris hazırlığından hassas ve kararlı spektrum
MetaTrader 5 iOS mobil uygulamasının en son sürümleri, yatırımcıların nerede olurlarsa olsunlar finansal piyasaları takip etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi yeni özellik sunuyor. İşlem sonuçlarını uygun bir görsel formatta sunan rapor eklendi. Alım-satım performansının
MetaTrader 5 platformunun web sürümü modern, hızlı ve güvenilir bir alım-satım çözümüdür. Tüm işletim sistemlerinde herhangi bir cihazda çalışır ve herhangi bir ek yazılım gerektirmez. Hesabınıza erişmek için ihtiyacınız olan tek şey bir web tarayıcısıdır. Web terminalinin yeteneklerini size
Daha doğru karar verme ve etkin risk yönetimi yoluyla alım-satım stratejilerinizi geliştirmek için ayrıntılı Nasdaq verilerini kullanın. Bu, sonuçlarını iyileştirmek isteyenler için eşsiz bir fırsattır. Geleneksel dakikalık veya saatlik çubukların aksine, abonelik, her fiyat değişikliği hakkında
Fiyatlar hizmeti, finansal enstrümanlara ilişkin güncel veriler sağlar. Küresel piyasa değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru alım-satım kararları vermek için gerçek zamanlı fiyatları takip edin. Neler sunuyoruz: Dövizler, kripto para birimleri, metaller, endeksler ve emtialar için
MetaQuotes (MQ) bir broker DEĞİLDİR ve herhangi bir finans, yatırım, aracılık, ticaret veya veri besleme hizmeti sağlamaz. Herhangi bir ticaret işlemiyle bağlantılı olarak herhangi bir komisyon ödemesine de dahil değildir. MQL5 hesabınıza aktaracağınız para, market ürünlerine, sinyallere ve/veya
Algoritmik Ticaret için MQL5’te Sinir Ağları başlıklı yeni bir kitabın yayınlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kitap sayesinde, MetaTrader 5 platformu ticaret robotlarında yapay zekanın nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Yazar Dmitry Gizlyk , deneyimli bir sinir ağı uzmanıdır; bu konuda
Bu konu , mql5 diliyle belgelenmemiş çalışma yöntemlerini, belirli görevleri çözme örneklerini tartışacaktır. Bu başlığın içerik olarak tartışmadan çok SSS'ye daha yakın olmasını istiyorum. Tüm deneyimli programcıları buldukları çözümleri ve programlama tekniklerini paylaşmaya davet ediyorum
MetaQuotes'un desteğiyle deneyimli algoritmik yatırımcı Stanislav Korotky tarafından yazılan en kapsamlı MQL5 programlama kılavuzunu yayınladık. Kitap her seviyeden programcılara yöneliktir. Kitapta temel geliştirme araçları ve programlama kavramları tanıtıldığından, yeni başlayanlar temel bilgileri
Genel sınıflar kütüphanesi - hatalar, açıklamalar, sorular, kullanım özellikleri ve öneriler (371 1 2 3 4 5 ... 37 38)
6 Aralık 2017'den bu yana, MetaTrader 5 'in standart teslimatı, veri depolama ve alma için verimli algoritmalar uygulayan sözde Genel sınıfları içermektedir. Bu konu başlığı, bu sınıfları, onlarla çalışma örneklerini ve çalışmalarını iyileştirmek için önerileri açıklamak için oluşturulmuştur
Bir süre önce özel işlem platformu yükleyicileri hazırladık. macOS için yükleyici, uygulamanın tıpkı yerel bir uygulama gibi sorunsuz bir şekilde yüklendiği tam teşekküllü bir sihirbazdır. Linux için, tek bir komutla indirilebilen ve başlatılabilen bir komut dosyası sunuyoruz. Yükleyiciler gerekli
Finansal piyasalarda başarılı ticaret, dikkatli ve sağlam temelli karar vermeyi gerektirir. Kapsamlı performans analizleri, yatırımcıların bilinçli yatırım kararları almalarına ve stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olabilir. Bu makalede, ticaret verimliliğini ve istikrarını karakterize eden
MQL5 artık makine öğrenimi de dahil olmak üzere çeşitli hesaplama görevlerinde kullanılan matris ve vektör işlemlerini desteklemektedir. Bu forum konusunu size yararlı olabilecek materyalleri paylaşmak için oluşturduk. Makine öğrenimi teknolojisi sinir ağlarına dayanmaktadır. Sinir ağları, insan
Neden iyi bir referans başlığı oluştur mayalım diye düşündüm. İçinde sadece yeni başlayanlar tarafından sorulmayan piyasaların çalışması, likidite sağlayıcıları, MT5 platformu hakkında en önemli soruları ele almak istiyorum. Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа
Moderatörler tarafından uygulanan genel kurallar: Rules Lütfen bu web sitesinde iletişim kurarken kibar olun. Diğer kullanıcıları rahatsız edebilecek veya hakaret edebilecek ifadelerden kaçının, Herhangi bir bankacılık, aracı kurum ve diğer finansal kuruluşlarla olumsuz tartışmalara izin verilmez
Sinyal oluşturmak istiyorum ancak aylık 30uSD altın girmeme izin vermiyor. Bunu ücretsiz olarak yapmak istiyorum ama öyle bir seçenek de yok benim hesabımda. Biilgisi olan var mı acaba bu konu hakkında. Şimdiden teşekkürler
Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 5200: MQL5'te OpenBLAS desteği genişletildi ve kontrol iyileştirildi
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 1 Ağustos 2025 Cuma günü yayınlanacaktır. Bu sürümde, MQL5'teki OpenBLAS lineer cebir kütüphanesi için desteği önemli ölçüde genişlettik ve yaklaşık otuz yeni fonksiyon ekledik. Bu yenilikler, makine öğrenimini kullanan Uzman Danışmanlar geliştirmek için
Sosyal veya algoritmik ticaretle ilgilenen hemen hemen herkes er ya da geç robotları veya abonelikleri için sunucu kiralama ihtiyacı duyar. Evde, broker sunucularına minimum gecikme sağlarken stabil ve kesintisiz donanım çalışmasını sürdürmek oldukça zorlu olabilir. Elektrik kesintileri, internet
Çarşamba 9 Temmuz 2025'te, mql5.com web sitesinde teknik bakım çalışması gerçekleştireceğiz. Bakım çalışmasının GMT+2 saatiyle 15:00'da başlaması ve yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir. Bu süre zarfında web sitesi ve tüm hizmetleri kullanılamayacaktır. MQL5 hizmetlerinin geçici olarak
Kullanıcıların sohbet deneyimini daha da geliştirmek için MQL5.com Sohbeti güncelledik. Sadece hizmetin görünümü değişmedi, aynı zamanda bazı işlevler de değişti; örneğin, arkadaş ekleme mantığı revize edildi. Finansal konularda gruplar oluşturun, mevcut kanallara katılın, grup sohbetlerinde diğer
vps üyeliğim silindi
MetaTrader 5 müşteri terminali Terminal: Linux ve macOS üzerinde çalışırken grafik arayüz görüntüleme sorunları düzeltildi, Terminal: Platform güncelleme mekanizması geliştirildi. MQL5 Standart Kütüphanesi artık güncellemeler sırasında tamamen üzerine yazılmayacak, sadece değişen dosyalar
Geçenlerde eski dizüstü bilgisayarımı düzenlerken, yanlışlıkla dizinler arasında kaybolmuş bir klasöre rastladım. Üzerine tıkladım. Ve işte oradaydı. Nostalji. Resimlerden, gif dosyalarından, ekran görüntülerinden ve çok renkli GUI ve kontrollerden oluşan her türlü pencereden oluşan bir karanlık
Burada, MetaTrader 4 için sinyal de dahil olmak üzere MQL5 Trading Signal hakkında her şeyi sorabilir ve söyleyebilirsiniz. Deneyimi ve cevabı olabilecek diğer kullanıcıları, buradaki diğer kullanıcı sorularını yanıtlamaya ve yanıtlamaya ve yardımcı olmaya teşvik ediyorum
Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 5100: Git ve MQL5 Algo Forge geliştirici merkezine geçiş, koyu tema ve arayüz iyileştirmeleri
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 6 Haziran 2025 Cuma günü yayınlanacaktır. Bu sürümde, MetaEditor kaynak kodu düzenleyicisini önemli ölçüde yeniledik. Yerleşik sürüm kontrol sistemi MQL5 Depo, Subversion'dan geliştiriciler için küresel standart olan Git 'e geçiş yaptı. Bu sayede kod
MetaQuotes, yatırımcılar için finans haberleri ve analiz ipuçları içeren bir mesajlaşma uygulaması yayınladı
MQL5 Kanalları kullanarak finans haberlerini takip edin, dünyanın her yerinden yatırımcı arkadaşlarınızla sohbet edin ve teknik ve temel analizler üzerinde çalışın. Uygulama, Apple cihazlar için App Store 'da ve Android cihazlar için Google Play 'de mevcuttur. MQL5 Kanallar uygulamasının misyonu
1 Temmuzdan 2025 tarihinden itibaren, işlem platformlarının desteklenen minimum sürümleri şu şekilde olacaktır: MetaTrader 4 - Yapı 1440 , 21 Şubat 2025 tarihinde yayınlandı, MetaTrader 5 - Yapı 4755 , 13 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı Bu tarihten sonra, masaüstü terminallerinin eski sürümleri
MetaTrader 5 Platformu Yapı 3950: Terminal üzerinden para yatırma / para çekme ve güncellenmiş ticaret raporu
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 14 Eylül 2023 Perşembe günü yayınlanacaktır. Yeni sürüm, yatırımcıların doğrudan terminal üzerinden işlem hesaplarına para yatırmalarına ve para çekmelerine olanak tanıyan bakiye işlemi komutlarına sahiptir. Ödeme sistemlerinin MetaTrader 5'e
İOS için MetaTrader 5 mobil uygulamasının en son sürümleri, daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için önemli kararlılık iyileştirmelerinin yanı sıra bir dizi kullanışlı grafik özelliği sunar. Grafiklerde özel etiketler oluşturmak için metin nesnesi eklendi. Grafik nesneleri menüsünü açın ve "Metin
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MQL5.com web sitesine giriş yapmak için çerezlerin kullanımına izin vermelisiniz.
Lütfen tarayıcınızda gerekli ayarı etkinleştirin, aksi takdirde giriş yapamazsınız.