FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 824
tatlı özgürlük)))
filtreyi ağzına sokmaları lazım neden yazmamışlar
Burada demo troller (ekran atlayıcıları) tonu belirledi, çünkü bir kez acemi bir tüccar (azfaraon) geldiğinde ona iftira atmayı üstlendiler. (Sibirya'ya - ağır iş gücüne veya uranyum madenlerine gönderilmeleri gerekiyor)
Bir çukurda silahla ticaret yaptığımı hatırlıyorum... sonra bana hikayesini anlattı ve
kedicikler üzerinde trene git))
sadece palmiye ağaçlarından hindistancevizi takıyorlar - banderloglar ...
Bir çukurda silahla ticaret yaptığımı hatırlıyorum... sonra bana hikayesini anlattı ve
katma:
Pound alımları nasıl? )))))))))) , kapağı aç! (alt lastiktir)
aud/dolar 0.7168 satış limiti son çift. (300 pip)
Pound alımları nasıl? )))))))))) , kapağı aç ! (alt lastiktir)
aud/dolar 0.7168 satış limiti son çift. (300 pip)
kap...
yakında diğerlerinden daha kötü olmayan beş incir alacaksın
ve pounder pamukçuk verir!
Temiz! Çok şey biliyorsun! Aptal konularda cümbüş yapma fırsatın var!
... Renk CME anladığında, O'na baktım ve kümenin örgüsünün üstüne çıkmadım ..... Bakacağım, evet, bugün Evra Audi'ye düşüyor ... demek ki bir gün büyüyecek ... Bir çift açıyorum, okulda bana öğretilenleri hatırlıyorum ve durumu yüklemeye başlıyorum: