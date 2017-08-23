FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 725
Kapatmak istedim. Sadece yarın hiçbir şeyin gitmediğini ve duyurunun yapıldığını hayal edin - Çin'de bir adam kaseyi icat etti ve forex artık çalışmayacak! Çünkü telafisi mümkün olmayan kayıplar var.
mucize budur. kanun şu ki, akım onu açacak, o değişiyor. 8. yılda çok şanlı regresyonlar oluştu. ama açgözlü döküldü.
sadece hareket etmek için, TA - D1, W1 ve en önemlisi MN - bunu yapan var mı? (12 yaşından beri iyi bir D1 geçmişim var - 2. yılın W ve MN'sini test edeceğim, belki bir şeyler daha netleşir).
Neden kimse dürtülerin düzeltilmesiyle ilgilenmiyor - sonuçta onlar her zaman oradalar! (Asya gibi başarısızlıklar olsa da - peki, bu bir hafta için - sonra yine her şey eskisi gibi - şimdi 3 yıl sonra yeni bir başarısızlık
Asya'da bir çöküşün ardından ticaret durdu. Şimdi sadece testler - olumlu sonuçlara kadar!
Açık ... aksi takdirde zaten endişeliydim)))
Duygularını anlamıyorum yas tutan biri misin?
İyileş .. bugün kazanıldı)))
İşimuşko! Bu yüzden bunun hakkında yazıyorum. iki yıl önce: Audi 0.5 ve gümüş 8.4. ne, hatırlamıyor musun?
Geçen yüzyılda, birçok kişi aynı şeyi düşündü ...
6
Öğretmen! Benim - öğrencin ve en ateşli hayranın ... hastalanma!
İyileş .. bugün kazanıldı)))