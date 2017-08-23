FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 725

Ishim :
Kapatmak istedim. Sadece yarın hiçbir şeyin gitmediğini ve duyurunun yapıldığını hayal edin - Çin'de bir adam kaseyi icat etti ve forex artık çalışmayacak! Çünkü telafisi mümkün olmayan kayıplar var.
mucize budur. kanun şu ki, akım onu açacak, o değişiyor. 8. yılda çok şanlı regresyonlar oluştu. ama açgözlü döküldü.
 
iIDLERr :
sadece hareket etmek için, TA - D1, W1 ve en önemlisi MN - bunu yapan var mı? (12 yaşından beri iyi bir D1 geçmişim var - 2. yılın W ve MN'sini test edeceğim, belki bir şeyler daha netleşir).

Neden kimse dürtülerin düzeltilmesiyle ilgilenmiyor - sonuçta onlar her zaman oradalar! (Asya gibi başarısızlıklar olsa da - peki, bu bir hafta için - sonra yine her şey eskisi gibi - şimdi 3 yıl sonra yeni bir başarısızlık

 
Ishim :
Asya'da bir çöküşün ardından ticaret durdu. Şimdi sadece testler - olumlu sonuçlara kadar!
Açık ... aksi takdirde zaten endişeliydim)))
 
Vizard_ :
Duygularını anlamıyorum yas tutan biri misin?
 
Ishim :

Geçen yüzyılda, birçok kişi aynı şeyi düşündü ...

ve nasıl ortaya çıktı


 
Ishim :
Öğretmen! Benim - öğrencin ve en ateşli hayranın ... hastalanma!

İyileş .. bugün kazanıldı)))


 
Ishim :

Neden kimse dürtülerin düzeltilmesiyle ilgilenmiyor - sonuçta onlar her zaman oradalar! (Asya gibi başarısızlıklar olsa da - peki, bu bir hafta için - sonra yine her şey eskisi gibi - şimdi 3 yıl sonra yeni bir başarısızlık

İşimuşko! Bu yüzden bunun hakkında yazıyorum. iki yıl önce: Audi 0.5 ve gümüş 8.4. ne, hatırlamıyor musun?

 
Vizard_ :
MN'de (gidiş dönüş) bir eğilimim var - 5 yıl içinde nasıl çalıştığını görebilirsiniz, döviz çiftleri! - dizinler farklı çalışır. (düzeltmeler oradaki küçük TF'lerde aynı şekilde çalışır)
 
iIDLERr :

İşimuşko! Bu yüzden bunun hakkında yazıyorum. iki yıl önce: Audi 0.5 ve gümüş 8.4. ne, hatırlamıyor musun?

6

burada euro 0.8 veya 0.9 - önemli değil, euro'da yükseliş trendi oradan kısa! 1.34 -37'ye kadar ve bu kadar. (Audi'yi bilmiyorum, metalleri hiç düşünmüyorum, tek yönde indeks gibi görünüyorlar)
 
Vizard_ :
Öğretmen! Benim - öğrencin ve en ateşli hayranın ... hastalanma!

İyileş .. bugün kazanıldı)))


haplarla yoldaş! hangi hastaneden kaçtın (ve ben tam teşekküllü olarak onunla buradayım ....)
