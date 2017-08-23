FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 743
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu aynı. Tonunu değiştir. Şimdiye kadar, COT tahminlerinde yararlı hiçbir şey bulunamadı.
Tahmin dün yapıldı ve işe yaramadı. Bu nedenle, Ishim, dediğim gibi, bağımsız bir karar verdi.
ay ticareti yapan, geçen gün satın alma çubukları var ve şu anki düşüş dolandırıcı için fiyat kuklası
TR 3355 - 3384 şimdiye kadar...
ve dep?
Hikayeler henüz çizilmedi ...
Ama peri masalları sadece ruh içindir)))
Depler birleşince...
Hikayeler henüz çizilmedi ...
Ama peri masalları sadece ruh içindir)))
http://www.youtube.com/watch?v=QAyke1W4W0Y
Kasım 2014'ü bilmiyorum...
Neden "bu işe yaramıyor, ama bu işe yarıyor" demeyi anlamıyorum?
Eh , bir kişi kendini hücre hatlarında takas ediyor, onun için çıkıyor - öyle olsun.
Zhenya'ya dokunma)))) Daldaki bir bayan)))) Ona iyi bak)))
sürücü yok...
sürücü yok...
güneş hala yüksek
ama sürücü yok...
ama sürücü yok...
peki, o zaman ekrandaki tozu yavaşça silmeye başlayın - 17 Moskova saatine kadar))