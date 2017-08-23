FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 743

Yeni yorum
 
new-rena :

Bu aynı. Tonunu değiştir. Şimdiye kadar, COT tahminlerinde yararlı hiçbir şey bulunamadı.

Tahmin dün yapıldı ve işe yaramadı. Bu nedenle, Ishim, dediğim gibi, bağımsız bir karar verdi.

Zhenya'ya dokunma)))) Daldaki bir bayan)))) Ona iyi bak)))
 
Lesorub :

ay ticareti yapan, geçen gün satın alma çubukları var ve şu anki düşüş dolandırıcı için fiyat kuklası

TR 3355 - 3384 şimdiye kadar...

bu satın alma için s / l, önceki "kalkışların" en düşük seviyesinin altına yerleştirilmelidir - en az 1.3130. Yani geçiyorum.
 
Lesorub :
ve dep?
Depler birleşince...
Hikayeler henüz çizilmedi ...
Ama peri masalları sadece ruh içindir)))
 
Vizard_ :
Depler birleşince...
Hikayeler henüz çizilmedi ...
Ama peri masalları sadece ruh içindir)))


http://www.youtube.com/watch?v=QAyke1W4W0Y

 
lactone :

Kasım 2014'ü bilmiyorum...

Neden "bu işe yaramıyor, ama bu işe yarıyor" demeyi anlamıyorum?

Eh , bir kişi kendini hücre hatlarında takas ediyor, onun için çıkıyor - öyle olsun.

Evet, sorun değil, akım tökezlemez. Balıklar gagalamaya başlayınca, büyük babolar ticarete atılmaya başlar, o zaman kendini anlarsın... Yani şakaya vakit yok.
 
Vizard_ :
Zhenya'ya dokunma)))) Daldaki bir bayan)))) Ona iyi bak)))
Deneriz.
 

sürücü yok...

 
Lesorub :

sürücü yok...

güneş hala yüksek
 
new-rena :
güneş hala yüksek

ama sürücü yok...

 
Lesorub :

ama sürücü yok...

peki, o zaman ekrandaki tozu yavaşça silmeye başlayın - 17 Moskova saatine kadar))

1...736737738739740741742743744745746747748749750...1996
Yeni yorum