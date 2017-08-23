FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 736

Ishim :

Pazartesiden beri gecikmiş olmam tesadüf.

Şimdi Avustralya açıldı.

Tr iki hala bir gecikme mi?
 
Tr iki hala bir gecikme mi?
bu bir sonraki sipariştir - bu düşük TP'den.
 
Lesorub :

şefi kim satarsa bir yıl mutlu yaşar...

kim bir ay satın alır - bir Boeing'de uçar ...

Bak, Chifu mizahının şakasını ciddi şekilde yanlış anladım. Sonunda biraz senin uçurumuna mı düştü? Bazıları şefin bir çift anlamına gelmediğini söylüyor.
 
Bak, Chifu mizahının şakasını ciddi şekilde yanlış anladım. Sonunda biraz senin uçurumuna mı düştü? Bazıları şefin bir çift anlamına gelmediğini söylüyor.

Neden bu kadar geç fark ettin?

http://www.youtube.com/watch?v=MKeHWCiof8I

Непара: плачь и смотри
Непара: плачь и смотри
  • 2008.11.17
  • www.youtube.com
довольно-таки известный клип группы не пара ннна песню "Плачь и смотри"
 
Ishim :

şort pound kapandı - şimdi gelecek haftaya kadar.

azfaraon :


Evgeniya Balchin teşekkür ederim

aslında bugün hatırladığım kadarıyla farklı bir amaçtan bahsediyorlardı. yani... İşim düşüncelerine göre kapandı.

[Silindi]  
aslında bugün hatırladığım kadarıyla farklı bir amaçtan bahsediyorlardı. yani... İşim düşüncelerine göre kapandı.

Peki, kim günahsız o zaman)))) Görünüşe göre hepimiz "bisikletlerimize biniyoruz"))
 
Peki, kim günahsız o zaman)))) Görünüşe göre hepimiz "bisikletlerimize biniyoruz"))
evet) doğru düşünceler sadece ücretsiz erişimde düzenlenmemiştir. //bu arada yazıya Yusuf'un linki atıldı... oku. yarın bir tür hindi okuyup yazacağım, bugün hiç gücüm yok...
 
aslında bugün hatırladığım kadarıyla farklı bir amaçtan bahsediyorlardı. yani... İşim düşüncelerine göre kapandı.

 
Ishim :

Güzel.

İşim, tüccarı seviyelerin dağılımında daha iyi tanımak için Kuzey'in ekran görüntülerinde seviyelerinde üçgenler çizmeyi denediniz mi? Orada, seviyeler fena değil ve bana bu yazının başında yazdığımla yaklaşık olarak aynı görünüyor.

 

tüm beyin harrier'ı çıkardı ...


