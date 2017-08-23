FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 736
Pazartesiden beri gecikmiş olmam tesadüf.
Şimdi Avustralya açıldı.
Tr iki hala bir gecikme mi?
şefi kim satarsa bir yıl mutlu yaşar...
kim bir ay satın alır - bir Boeing'de uçar ...
Bak, Chifu mizahının şakasını ciddi şekilde yanlış anladım. Sonunda biraz senin uçurumuna mı düştü? Bazıları şefin bir çift anlamına gelmediğini söylüyor.
Neden bu kadar geç fark ettin?
http://www.youtube.com/watch?v=MKeHWCiof8I
şort pound kapandı - şimdi gelecek haftaya kadar.
aslında bugün hatırladığım kadarıyla farklı bir amaçtan bahsediyorlardı. yani... İşim düşüncelerine göre kapandı.
Peki, kim günahsız o zaman)))) Görünüşe göre hepimiz "bisikletlerimize biniyoruz"))
Güzel.
İşim, tüccarı seviyelerin dağılımında daha iyi tanımak için Kuzey'in ekran görüntülerinde seviyelerinde üçgenler çizmeyi denediniz mi? Orada, seviyeler fena değil ve bana bu yazının başında yazdığımla yaklaşık olarak aynı görünüyor.
tüm beyin harrier'ı çıkardı ...