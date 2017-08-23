FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 643
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SOL
Açıkça. sonra bir dayanak noktası ve bir kaldıraç kullanmanın olağan fiziksel süreci. anahtarı yukarı çekin.
Evet, havalandım ... Yarım bardak Jemison sildim. sıkışmış, kaltak.
))))
votka burada kazanır. buharlaşacaktı...
anahtarı çıkardı, şimdi filme bir şeyle basın ve iyi olacak. sadece şekerin şimdi bir şeyle silinmesi gerekiyor)
Evet, havalandım ... Yarım bardak Jemison sildim. sıkışmış, kaltak.
5514 - 5549 traverslerde pound gelecek ...
ve ay şaşırdı (veya o menü ...):
MT ile ne yaptıklarını gördüm ...
saklandı, böylece katalogların nerede olduğunu ilk kez bulamayacaksınız ...
ve çok sayıda terminal varsa, aralarında nasıl ayrım yapılır?
MT ile ne yaptıklarını gördüm ...
saklandı, böylece katalogların nerede olduğunu ilk kez bulamayacaksınız ...
ve çok sayıda terminal varsa, aralarında nasıl ayrım yapılır?