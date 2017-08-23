FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 997
Kividushers adanmış:
Daha fazlasını söyleyeceğim, açılıştan itibaren poundu yenebilirsin, figür ütün olacak, sadece lütfen her beş dakikada bir bana koşmayın ve ne zaman diye sormayın.
Hala bug kaldığını düşünüyor musunuz? (Sanırım haklısın - dünya enayilerden oluşuyor)
Zeminin tavandan daha yakın olduğunu anlıyorum. Biniciler hiçbir şekilde bir şey kaybetmezler.Sabır...)
Genel olarak, Avrupalılar 5126'nın altında pound için alım yapmıyorlar, amers sonuncusu 5010'da, bu yüzden sanırım 51'i bile görmeyeceğiz. Bütün soru, yavaş bir şekilde, yavaş bir slaytla NASIL satın alacakları, o zaman Pazartesi günü, amerlerden önce, 51'e keskin bir şekilde düşerlerse, verecekleri yere gideceğim, sonra Salı günü mümkün olduğunca düşük olacak.
Pound, çocuklar, 51'e yakın, ideal olarak 5080 ve 53'ün üstü.
pound üç aylık seviyelerin konfor bölgesinde, 5130'luk bir arıza 5045'te başlayabilir - daha sonra arızaya geri dönüş mümkündür ve düşüş trendinin 4890 + -....'ya kadar devam etmesi mümkündür.
bu, 46'dan 49'a son büyüme sırasında tek bir borç olmadığını düşünüyor ....... onlar da düştü ve 5380 bölgesinde üst borcu kapattılar
Herkese iyi günler!
Bugün pratik bir konu nadirdir ... Gökyüzünde bir parmakla daha fazla. Ve güzel olurdu.
Günaydın ...
USD/CAD 1.3180 alış durdurma
USD/JPY 119.81 satış durdurma
USD/CHF 0.9727 alış durdurma
Eidler, söylenecek bir şey yoksa, o zaman susabilirsin, yoksa traktörün 46 liraya gelmediğini ve euro paritesi hakkında doların büyümeye devam edeceğini de hatırlıyorum.
Öğretmenim ve kendinizi yıkamanız gerekir)