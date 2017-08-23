FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 354

Yeni yorum
 
Lesorub :

80 s. bir engel değil ...


Bunu konuşmak bile istemiyorum, sürekli masadan son kırıntıları almak istiyorsunuz, bunun için düzenli olarak dövülüyorsunuz ve hiçbir şey öğrenmiyorsunuz.
 
Hayat size hiçbir şey öğretmiyor, piyasalara karşı durmayı öğretiyoruz ama biz hastayız, daha ne diyelim.
 

hala barut var...

kasada...

 
Lesorub :

hala barut var...

kasada...

Barutu olabilir ama senin kafan var mı?
 
kafa garip bir nesne - ya orada ya da hemen gitti ...
[Silindi]  
neyden bu kadar sıkıldın )
[Silindi]  
Dosyalar:
USDCAD02082015.tpl  21 kb
 
pako :
Paco değil, orada selimitler 1.3150 ve 1.3160 olarak ayarlanmalı, yarısı 1.3010'da, ikincisi boo'da.
[Silindi]  
stranger :
Paco değil, orada selimitler 1.3150 ve 1.3160 olarak ayarlanmalı, yarısı 1.3010'da, ikincisi boo'da.

Evet

[Silindi]  
stranger :
Paco değil, orada selimitler 1.3150 ve 1.3160 olarak ayarlanmalı, yarısı 1.3010'da, ikincisi boo'da.

Yarın bakacağım, sanırım 1.3112 satış fiyatı

seviye kayarsa, kurulumunuzu kullanırım

1...347348349350351352353354355356357358359360361...1996
Yeni yorum