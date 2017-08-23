FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 825

Vadens :

Temiz! Çok şey biliyorsun! Aptal konularda cümbüş yapma fırsatın var!

... Renk CME anladığında, O'na baktım ve küme örgüsünün üstüne çıkmadım ..... Bakacağım, evet, bugün Evra Audi'ye düşüyor ... demek ki bir gün büyüyecek ... Bir çift açıyorum, okulda bana öğretilenleri hatırlıyorum ve durumu yüklemeye başlıyorum:

evet bu gece güzel olur...
 
Lesorub :

kap...

yakında diğerlerinden daha kötü olmayan beş incir alacaksın

ve pounder pamukçuk verir!

Ben biraz farklıyım ve giriş ve çıkışlar ve her şeyi önceden tahmin ediyorum.
 

tahminci de çok acı çekti ...

aya saygı duyuyor musun

 
Teacher :
Dedko karabatak (önceki) kârsız anlaşmaları kapsıyor... Şimdi ne olacak? Şimdi prosada oturduğunu söylüyor - bekliyor ... Bahçede ...

Hemen görebilirsiniz - uzun saçlı bir adam - haftada 7 Cuma ...
Pokémon, daha sonra arayacağınız biri hakkında kendinize ait bir şeyler gösteriyorsunuz, sizin gibi moronlar her ay gruplar halinde buradalar.
 
Ishim :
Bir pound ile umut?
 
Sana 5180 liralık yazdım, kapatabilirsin.
 
kalp kırıklığı...
 
Bugün 1538'in altına düşmeyecek
