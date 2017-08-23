FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 825
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Temiz! Çok şey biliyorsun! Aptal konularda cümbüş yapma fırsatın var!
... Renk CME anladığında, O'na baktım ve küme örgüsünün üstüne çıkmadım ..... Bakacağım, evet, bugün Evra Audi'ye düşüyor ... demek ki bir gün büyüyecek ... Bir çift açıyorum, okulda bana öğretilenleri hatırlıyorum ve durumu yüklemeye başlıyorum:
kap...
yakında diğerlerinden daha kötü olmayan beş incir alacaksın
ve pounder pamukçuk verir!
tahminci de çok acı çekti ...
aya saygı duyuyor musun
Dedko karabatak (önceki) kârsız anlaşmaları kapsıyor... Şimdi ne olacak? Şimdi prosada oturduğunu söylüyor - bekliyor ... Bahçede ...
Hemen görebilirsiniz - uzun saçlı bir adam - haftada 7 Cuma ...
tahminci de çok acı çekti ...
aya saygı duyuyor musun
Bir pound ile umut?
Sana 5180 liralık yazdım, kapatabilirsin.
kalp kırıklığı...
Bir pound ile umut?