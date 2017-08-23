FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 176
Sonuç:
Dmitry Chepik :
Sonuç:
bir pound için geri çekecekler, bir limit alacağım:
Oğlum sterlin kapanışı büyük ihtimalle 5530 civarı olacak) Yavaş düşünün)
Sonuç:
Ve euro yaklaşık 1.10
Emka'nın bir zamanlar dediği gibi, burada sadece başarılı tüccarlar toplandı, ben burada ne yapıyorum))))))))
Don Pedro, işiyorum ama senin gibi değil)))
.
Eski, neden duruyorsun? Durmadan kar elde edeceksiniz! Alın alın utanmayın...
Alttaki euro satmak sana ne kadar kazandırdı onu söyle?)))) Gülelim)