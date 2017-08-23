FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 248

Yeni yorum
 
Ishim :
bakiye şöyle olmalı - %1 1000 riskim var ve 1 lyam'ınız olmalı! aksi takdirde risk %0,00001'dir
Depozito 100 pp düşüş için hesaplanır, mevduat büyüdükçe bu bir duraktır (böyle bir fenomen varsa), lot da artar. Ne çıkıyor ve ortaya çıkıyor ki kaybederseniz 10 dolar kazanırsanız 30.000 dolar
 
Sergey Novokhatskiy :
teşekkür ederim aldım
 
Ishim :
forex enayi tanımını verir misiniz?
Heyecanlanmak!!! Ben pişman oldum!!!
 
iIDLERr :

Roman Busarov

Dün 2 siparişle altın sattım. biri hareketin belirli bir yüzdesi için, ikincisi sallanır. sinyal yok. ve onunla ne yapmalı? aklımda, hatta düşük, Duc ve 1200'den sonra yapabilirsiniz. Bu yaratıkların sponsoru muyum?










Altın c 1084 aldım. Yalnızca Infa negatif, ancak altında da acelesi yok. Geri alma olmazsa, 1000'den tekrar satın alacağım.
 
Lesorub :
burada göremiyorum...
puan takası, bu kendi kendini aldatmadır... boş zamanlarımda nasıl mevduat para biriminde yeniden yapacağız, kişisel olarak bırakacağım...
 
Speculator :
Heyecanlanmak!!! Ben pişman oldum!!!

30 pip satıldı

 

Tuma, bu açık ilgiyi anlıyorum)

Nedir, nereden geliyor ve ne anlama geliyor?)

Ve teşekkürler nerede?

hocam aynaya bak

 
stranger :

Tuma, bu açık ilgiyi anlıyorum)

Nedir, nereden geliyor ve ne anlama geliyor?)

Ve teşekkürler nerede?

hocam aynaya bak

özellikle girişleri sordunuz. (sürekli yanlış şeylerden bahsediyor)
 
Kişisel bir hesaba hiç giremiyorum, herkes için çok üzgünüm.
 
Ishim :
özellikle girişleri sordunuz. (sürekli yanlış şeylerden bahsediyor)
Ben zaten zaeyim ... onları size seslendirmek için, hiçbir şey görmüyor veya duymuyorsunuz, tarlada tavşanlarla dolaşıyorsunuz)))
1...241242243244245246247248249250251252253254255...1996
Yeni yorum