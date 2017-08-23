FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 200

azfaraon :
Sterlin 1.5800'ün üzerinde konsolide olur olmaz hedef sadece 1.73 kopek olacak....
Sana bunu kim söyledi...
 
azfaraon :
Sterlin 1.5800'ün üzerinde konsolide olur olmaz, hedef bir kuruşla sadece 1.73 olacak .... Nispeten yakında .. değilse, 2018'e kadar derin bir yukarı aralığı bekliyor
Sana bunu kim söyledi...
 
tuma88 :



MT4/5'in yakında ortadan kalkacağını düşünmüyor musunuz?

Teşekkür ederim!
Bu aptallığı kafandan at, geri kalan her şey daha önce yok olacak.
Speculator :
Sana bunu kim söyledi...
Kopekle 1,73'ün daha fazla önemli olduğunu söyleyeceğim, gelecekte bir pound ya pound başına 2.5 dolar ya da dolar başına 0.45-50 pound
Speculator :
Sana bunu kim söyledi...
Grafikler...
 
tuma88 :

rena, tatlım
Bu yüzden web terminalleri empoze olsun ???

http://justforex.com/ru/company/news/139/webtrader-demo
https://webtrader.roboforex.com/
ve elde olan buydu.
İstenirse, bir DC de bulabilirsiniz.

MT4/5'in yakında ortadan kalkacağını düşünmüyor musunuz?

Teşekkür ederim!

nerede? hiçbir şey yok olmayacak, üzerine pek çok şey inşa edilecek.

Ateş kutusu için bir çeşit shnyaga çizdim, anlıyorum)))

Strange'in piyasaların işleyişiyle ilgili hikayesini çok andırıyor.


 
azfaraon :
Grafikler...

çok?

))

Ben de öyle

 
azfaraon :
Kopekle 1,73'ün daha fazla önemli olduğunu söyleyeceğim, gelecekte bir pound ya pound başına 2.5 dolar ya da dolar başına 0.45-50 pound
Zaman geçecek ve soru kendini tüketecek
 

Tuma, topluluk büyüyor! Zaten 675.000 kişiyiz, bunlar sadece forum tarafından kayıtlı olanlarımız - Metatrader'ı kullanıyorlar, geri kalanı hakkında, kaç tanesini sadece tahmin edebilirsiniz.

https://www.mql5.com/ru/wall

Server Muradasilov :

Tuma, topluluk büyüyor! Zaten 675.000 kişiyiz, bunlar sadece forum tarafından kayıtlı olanlarımız - Metatrader'ı kullanıyorlar, geri kalanı hakkında, kaç tanesini sadece tahmin edebilirsiniz.

https://www.mql5.com/ru/wall

Bu bir gösterge değil))) MMM'de milyonlarca vardı ...
