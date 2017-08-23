FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 815

Yeni yorum
 

yorgunsun, konuş ya da hiç konuşma.

seni rahatsız ediyor mu? şehirdeki yatakları nasıl işleyebilirim.

sessiz kalmak aptal olmak demek değildir...

diğer tarafta sigara içme odası.

 

bana gelince, evrik birkaç aya kadar büyümeyi artıracak.

Ben kötüyüm, üzgünüm ....

 
stranger :

Efsaneyi unutmuş..

Yaşlandıkça... şamanı değiştirmen gerek, kabile yok olacak...

Sürünün yeni bir lidere ihtiyacı var. Hadi, çiş, tüylü
 
Vizard_ :
Hayır ... termonükleerden bahsediyorum. Fransa'da Tokomak vs. Bunu hiçbir şekilde yapamıyorlar... Süreleri 20'ye kaydırıldığını yazıyorlar.

Soğuk füzyon xs gelince ... hatta büyük şüpheler. Burulma pahasına))) evet ... ama Sensei yine de baştan çıkarılacak)))

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80 %D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0 %BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80 %D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0 %BA%D1%82%D0%BE%D1%80&kararlı=1


beni arayalım - Curie noktası ve buradaki her şey hakkında ...
 
Nestradamus :
Hattın çizgisi farklı ... Gann bu tür hatlarda yatlı uçaklar satın aldı ve Renchik, uçaklarla övünmeyen bir şey ... muhtemelen mütevazı. Burada Chita doğrudan rapor verecek - ambarda düveler ile yatta yaşıyor. Ama bu ayrı bir klinik vaka...
Beni umursadığını görüyorum amca ... Zaten söyledim - erkeklerle uğraşmıyorum ...

Duygular benim zayıflığım
 
Teacher :
Sürünün yeni bir lidere ihtiyacı var. Hadi, çiş, tüylü
Serbest bırakıldın, seni sonsuza kadar kaybettiğimi sandım...
 
USDJPY???
 
Teacher :
Beni umursadığını görüyorum amca ... Zaten söyledim - erkeklerle uğraşmıyorum ...

Duygular benim zayıflığım

Tabii ki, bu tür palyaçoları aramaya kayıtsız değil ...

Kafa senin zayıf noktan.

 
Nestradamus :

Tabii ki, bu tür palyaçoları aramaya kayıtsız değil ...

Kafa senin zayıf noktan.

Nasıl bir öğretmene benziyor?

 
stranger :

Nasıl bir öğretmene benziyor?

Belki bir klon?
1...808809810811812813814815816817818819820821822...1996
Yeni yorum