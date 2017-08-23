FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 788

Ishim :
sayfa 787! kahramanlık
TAMAM. neyse bir daha söyle...
 
new-rena :
Hayır, bilmiyorum. Seviyeleri okudum ve vay - çözülmemiş bir problem, haftanın sonunu istiyorum) Sadece hafıza henüz başlamadı. Görünüşe göre mantarlar aynı değil)
böyle bir test var - pazartesi siparişleri ve başka hiçbir şeye dokunmuyorum! ayrı hesap (ve evet, durağı durağa getirin)
 
Ishim :
iyi ki başladı...

ve bir anlamda nereye taşınmalı - nereye?

 
 
Ishim :
ve GEPom ayakları havaya uçurursa ve sipariş edilenden daha kötüyse?

Satışı hemen mi değiştireceğiz yoksa pazartesi mi?

// cevap vermek zorunda değilsin. Görüyorum ki mizah anlayışını kaybetmişsin...

 
stranger :
Evet Hocam rüzgara karşıysanız pipirkayı açarlar. Senin ayaklarınla.
Harrier'ınızı taradım)))))) aksi halde sonuncusu kayboldu. (Kalkan numarasını da belirtirsiniz))))) sayı nedir )
 
new-rena :

iyi ki başladı...

ve bir anlamda nereye taşınmalı - nereye?

m15'te sadece Kanada TA yaptı, ancak euro henüz hazır değil .... ilk çifti 70 pip SL ve TP 1.1150'yi koyun
 
Ishim :
m15'te sadece Kanada TA yaptı, ancak euro henüz hazır değil .... ilk çifti 70 pip SL ve TP 1.1150'yi koyun
evet, yine de harika bir insansın. Böyle bir şey uğruna chtoli'yi manuel ticarete mi geçiriyorsunuz?
 
new-rena :

ve GEPom ayakları havaya uçurursa ve sipariş edilenden daha kötüyse?

Satışı hemen mi değiştireceğiz yoksa pazartesi mi?

// cevap vermek zorunda değilsin. Görüyorum ki mizah anlayışını kaybetmişsin...

olacak olan olacak. 10 çift 40 ertelenmiş (m1 m5) için %1 girdi, hafta sonu tahmin etmek için çok tembel bir şey. Üstelik istenen hareketin %50'den az olduğu ortaya çıktı.
