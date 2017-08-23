FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 788
sayfa 787! kahramanlık
Hayır, bilmiyorum. Seviyeleri okudum ve vay - çözülmemiş bir problem, haftanın sonunu istiyorum) Sadece hafıza henüz başlamadı. Görünüşe göre mantarlar aynı değil)
böyle bir test var - pazartesi siparişleri ve başka hiçbir şeye dokunmuyorum! ayrı hesap (ve evet, durağı durağa getirin)
iyi ki başladı...
ve bir anlamda nereye taşınmalı - nereye?
Pazartesi günü böyle bir test siparişi var ve başka hiçbir şeye dokunmuyorum ! ayrı hesap (ve evet, durağı durağa getirin)
ve GEPom ayakları havaya uçurursa ve sipariş edilenden daha kötüyse?
Satışı hemen mi değiştireceğiz yoksa pazartesi mi?
// cevap vermek zorunda değilsin. Görüyorum ki mizah anlayışını kaybetmişsin...
Evet Hocam rüzgara karşıysanız pipirkayı açarlar. Senin ayaklarınla.
iyi ki başladı...
ve bir anlamda nereye taşınmalı - nereye?
m15'te sadece Kanada TA yaptı, ancak euro henüz hazır değil .... ilk çifti 70 pip SL ve TP 1.1150'yi koyun
ve GEPom ayakları havaya uçurursa ve sipariş edilenden daha kötüyse?
Satışı hemen mi değiştireceğiz yoksa pazartesi mi?
// cevap vermek zorunda değilsin. Görüyorum ki mizah anlayışını kaybetmişsin...