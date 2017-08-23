FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 970

Yeni yorum
 
Gulnaz Akhtyamova :
Durduruldu ve bir hata yaptı. Düşünmedi, koştu. Bu can sıkıntısı)
son olarak, Mavrodi, çarpışma anında Gazprom'un %9'una sahipti. aslında bir piramit değil. nereye gitmeli - herkes sessiz.
[Silindi]  
iIDLERr :
son olarak, Mavrodi, çarpışma anında Gazprom'un %9'una sahipti. aslında bir piramit değil. nereye gitmeli - herkes sessiz.

Bir freebie'yi farklı şekillerde alabilirsiniz - yasalara göre, devrimler, darbeler ... Genelleştirilmişse güç. Yani her şeyin nerede olduğu açık.

Ancak, kendisi kazandı, hala bir genç.

Piramidin en tepesi değil, katılıyorum

 
Yousufkhodja Sultonov :
Mayıs'tan Ağustos'a kadar, Boğalar ve Ayıların benzeri görülmemiş savaşlarında çok uzun ve acı verici bir süre için piyasa, hareketin yönünü belirledi ve bence karar verdi - Ayılar (piyasa) olduğundan temkinli bir yukarı hareket tercih edilir. fiyat) 1.1070 seviyesinde ve Bulls'un orta vadede sahip olduğu mevcut fiyatı yakalamaya çalışmıyorlar. https://www.mql5.com/en/charts/4005357/eurusd-d1-e-global-trade
Güzel yazılmış, ancak resim (gündüz bile) daha kolay. Yükselen kanalı bitiriyoruz ve tirelere bakıyoruz. Fikir farklılığını sadece farklı terimler nedeniyle anlıyorum.
 
Gulnaz Akhtyamova :
Bir demet hamura tükürmek istiyorum)))
Gülnar
 
iIDLERr :
son olarak, Mavrodi, çarpışma anında Gazprom'un %9'una sahipti. aslında bir piramit değil. nereye gitmeli - herkes sessiz.
Selamlar! Altın hakkında ilginç bir fikriniz mi var?
[Silindi]  
Gulnaz Akhtyamova :
Bir demet hamura tükürmek, sonra balık tutmak istiyorum)))
harika bir hedef, balık tutmayı başka bir şeyle değiştirmeme rağmen
[Silindi]  
stranger :
Gülnar
Biliyor musun? )))
 
Gulnaz Akhtyamova :
Biliyor musun? )))
evet anladım nasıl yaptığını
[Silindi]  
mmmoguschiy-new :
harika bir hedef, balık tutmayı başka bir şeyle değiştirmeme rağmen
zaman olduğunu düşün
[Silindi]  
Gulnaz Akhtyamova :
Para birimlerini nereye hedefliyorsunuz?
1...963964965966967968969970971972973974975976977...1996
Yeni yorum