FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 213
Bu kelime ile satış veya satın alma işlemini kastediyorum.
Görmek için kaseti izlemeniz gerekiyor.
sme grubunda ileri nokta veya sme grubunda yerleşimler nerede?
Bir fiyata kaç tane sözleşmenin satıldığını ve satın alındığını gösteren bir bant.
Bilgimde bir boşluk var mı, bu kaseti nasıl yorumlayacağımı nerede görebilirim??
Her birinin kendi açıklaması vardır.
Herkes onları kendine yapar.
Eski, hala bana söylüyorsun - bu kaseti ekliyor musun yoksa sadece gerçek zamanlı olarak mı izliyorsun? ))
kaynak verileri buradan?http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&productCode=6E,6J,6B&exchange=XCME&selected_tab=fx