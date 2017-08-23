FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 213

Beyler, enjekte edin - orada bir yerde bir şeylerin oluştuğunu nasıl görüyorsunuz?
 
Evgenya1 :
Bu kelime ile satış veya satın alma işlemini kastediyorum.
Görmek için kaseti izlemeniz gerekiyor.
 
stranger :
sm grubunda ileri nokta veya sm grubunda yerleşim nerede?
 
Evgenya1 :
Bir fiyata kaç tane sözleşmenin satıldığını ve satın alındığını gösteren bir bant.

 
stranger :

Bilgimde bir yerde boşluk mu var, bu kaseti nasıl yorumlayacağımı nereden görebilirim??
 
Evgenya1 :
Her birinin kendi açıklaması vardır.

Herkes onları kendine yapar.

 
Eidler, henüz gümüşün yok mu?)))
 
stranger :
Eski, hala bana söylüyorsun - bu kaseti ekliyor musun yoksa sadece gerçek zamanlı olarak mı izliyorsun? ))
 
GopFX __ :
Artının ne anlamı var, az önce satış sayısının = sayı olduğunu parmakla gösterdim. satın alma)))
 
Evgenya1 :
kaynak verileri buradan?http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&productCode=6E,6J,6B&exchange=XCME&selected_tab=fx
Örneğin NinjaTrader'dan ilk veriler.
