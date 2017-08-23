FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 86

Yeni yorum
 
Dmitry Chepik :
Senya'yı yanıltma!)))
Euro düşmeye devam edecek ...
Kaydedildi ....
 

ayrıca, Yahudilere göre, bence, düşüşle bok ...

ay çubukları:


 
Bu "düşünme" zaten karaciğerde. Tavanda "düşündüğünüz" şeye mi bakıyorsunuz?
 
stranger :
Bu "düşünme" zaten karaciğerde. Tavanda "düşündüğünüz" şeye mi bakıyorsunuz?

Bu yazıları tekrar tekrar okudum - hiçbir şey hakkında ...

en azından eğleneceklerdi, şiir yazmak gibi...

satın alınan ses çubukları:


 
Lesorub :

Bu yazıları tekrar tekrar okudum - hiçbir şey hakkında ...

en azından eğleneceklerdi, şiir yazmak gibi...

ses çubukları satın aldı :


Brad o saçmalık.

 
stranger :

Brad o saçmalık.

DOLL her şeye kadirdir ve pusudadır:


 

Chifapalki:


 

Euro satın almak isteyen tüm Jedi'lara adanmıştır.

que primero comienza , el primero en llegar a la linea de meta

 
donHenaro :

Euro satın almak isteyen tüm Jedi'lara adanmıştır.


Ooooh, Don Pedro, ne adam))))

Satışlarınız nerede? Veya her zaman olduğu gibi 20 pip alın ve akıllı olun?))))

 
Ishim :
bunun için buradalar - hiçbir şey hakkında.

Yani dünkü harrier satışları tam olarak neyle ilgili, ama burada ne diyorsunuz? Kısa çizgiler, çürümüş pamm ve haplardan sonra saf saçmalık hakkında)))

Konumlandırılmış.

1...798081828384858687888990919293...1996
Yeni yorum