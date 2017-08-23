FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 502

stranger :

Ticaret yapmıyorum şef, neden - Idler'a sorun.

Herhangi bir anlaşmanız var mı? Şuraya bak. Düşüncelerle ilgilenen, işlemlerle ilgilenmeyen.

gümüş uçar mı? altınla?

Kalktıkları bir şey - VCA'nıza göre bir şey söyleyebilir misiniz?

 
stranger :

en son olduğunda, sayaç dakikada 5000'in üzerindeydi (bir yerde bir resim var...)

neden bunun hakkında düşünmüyorsun? resim var güncellemişler, çubuklar üst üste satılmış, ben sattım...

 
Zogman :

herkesi azarlama

seviyor
 
Lesorub :

tartışacak ne var?

çip satıldı mı? cad satıldı mı?

Lesorub :

Lesorub :

En az 2,5 rakam için bir pound nereden alacağınızı, çöple ne yapacağınızı düşünün.
 
stranger :
iIDLERr :
seviyor
Sevmiyorum, anlamıyorum. Biri iyi bir hamlenin zirvesini alıyor, diğeri ağaçkakan, yeni uyanıp sorun bulmaya mı karar verdin? hayvanat bahçesi.
 
stranger :
nerede satacağınızı düşünün.
 
iIDLERr :
58 hakkında.
 
stranger :
ve Stanislavsky, Nimirovich-Danchenko'ya ne dedi?
 
iIDLERr :
Göreceksin - inanacaksın)
