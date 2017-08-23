FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 574
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yine, her şey böyle değil ve böyle değil ...
Evra İlya'ya itaat etti ve düştü
Evet, kelime yok.
bugün her şey dolara düşecek - IMHO - ama 22'de düşebilir
bugün her şey dolara düşecek - IMHO - ama 22'de düşebilir
set akşama kadar...
set akşama kadar...
veya ipliğin 0.96 bölgesinde olduğu yerde =)
9675 sadık
9902 yüksek
9675 sadık
9902 yüksek
basyatsky dürtü
set akşama kadar...
hepimiz dolar karşısında eksiğiz)