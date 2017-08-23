FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 617
İyi günler, Sevgili S tranger (Üzgünüm, adını bilmiyorum, anavatan) önümüzdeki hafta için USD / CAD ve EUR / USD ile ilgili resimlerdeki değişikliğinizi ifade etmek için büyük bir insani istek ... Şimdiden teşekkürler
Belirteceğim, sadece “önümüzdeki hafta” gibi bir konseptim yok, sat ya da al)
lakton , daha sonra Audi hakkında rapor vereceğim)
Önümüzdeki bir veya iki yıl içinde daha fazla an olacak)
Kanadalıya göre, satışa verebilecekleri maksimum 1.3240-65, ancak vereceklerinden şüpheliyim, çok cesur olacak, hedefler 1.30 pozisyonun yarısını düzeltmek, 1.26-1.2650 ana hedef .
Yani açılıştan itibaren 1.3240'ta bir limit daha.
Gönderiyi tekrar okuyun, petrol fiyatlarının Fed'in kararı üzerindeki etkisi hakkında açıklayıcı bir soru sorun. İlgilenmiyorum - sormayın. Ne... Petrol fiyatı tahminine mi takıldınız? Mevcut fiyatla zaten artışı ertelemeyi öngördükleri söyleniyor. " Ve 40 doların altındaki petrol fiyatlarını konuşmaya gerek yok"
Yine, Fed oranıyla hiç ilgilenmiyorum. Ve derin inancıma göre, onunla petrol fiyatı arasındaki bağlantı, kahve fiyatı ile Brezilya realinin döviz kuru arasındaki korelasyon kategorisinden bir efsanedir. Peki, ya da sadece "para birimi müttefikleri" korelasyonları.
Bu yüzden en basit soruyu "Evet" veya "Hayır" diye cevaplamak için sordum, " neden" diye açıklamakla ilgilenmiyorum.
Görünüşe göre bu o kadar kolay değil.
Bugün her şeyi biraz daha sonra düşünmek gerekecek, ancak daha derin bir inceleme ile yeni bir şey görmeyeceğimi düşünüyorum.
Pekala, rahatlayın)) mesajım özellikle Fed oranıyla ilgiliydi. Ve kesinlikle petrol fiyatları tahminleriyle ilgili değil ...
ilk alt hedef 1.2820 +-, üstteki ilk mutabık kalan, çünkü bu seviyelerin üzerinde güçlü bir boşluk var ve 2 hafta içinde doldurulamayacak. 3240 alıp sabitlersek, bir mumla daha yükseğe çıkmak gerekecek, ancak 1.30'un üzerinde tüm seviyeler boş ....
1.33'ün üzerinde hiç kimse yok, havada ne eklenecek?))) 1.30'un üzerinde evet, gösteriş yapılıyor)
Burada hala 2 haftalık sona erme süresinden sonra ... herkesi 2 haftalığına götürebileceğimiz ve sonra bir gün sikişebileceğimiz anlamında sıkışıp kalabilirsiniz ... geçen Pazartesi ve Çarşamba gibi. veya 2 gün boyunca eksi 400+'de bir sıcak hava dalgası düzenleyin =)