azfaraon :
İyi günler, Sevgili S tranger (Üzgünüm, adını bilmiyorum, anavatan) önümüzdeki hafta için USD / CAD ve EUR / USD ile ilgili resimlerdeki değişikliğinizi ifade etmek için büyük bir insani istek ... Şimdiden teşekkürler

Belirteceğim, sadece “önümüzdeki hafta” gibi bir konseptim yok, sat ya da al)

lakton , daha sonra Audi hakkında rapor vereceğim)

 
stranger :
Önümüzdeki bir veya iki yıl içinde daha fazla an olacak)
düşünmüyorum. Bana öyle geliyor ki, önümüzdeki altı ay içinde her şeye karar verilecek.
 

Kanadalıya göre, satışa verebilecekleri maksimum 1.3240-65, ancak vereceklerinden şüpheliyim, çok cesur olacak, hedefler 1.30 pozisyonun yarısını düzeltmek, 1.26-1.2650 ana hedef .

Yani açılıştan itibaren 1.3240'ta bir limit daha.

 
Glinvit :
Gönderiyi tekrar okuyun, petrol fiyatlarının Fed'in kararı üzerindeki etkisi hakkında açıklayıcı bir soru sorun. İlgilenmiyorum - sormayın. Ne... Petrol fiyatı tahminine mi takıldınız? Mevcut fiyatla zaten artışı ertelemeyi öngördükleri söyleniyor. " Ve 40 doların altındaki petrol fiyatlarını konuşmaya gerek yok"

Yine, Fed oranıyla hiç ilgilenmiyorum. Ve derin inancıma göre, onunla petrol fiyatı arasındaki bağlantı, kahve fiyatı ile Brezilya realinin döviz kuru arasındaki korelasyon kategorisinden bir efsanedir. Peki, ya da sadece "para birimi müttefikleri" korelasyonları.

Bu yüzden en basit soruyu "Evet" veya "Hayır" diye cevaplamak için sordum, " neden" diye açıklamakla ilgilenmiyorum.

Görünüşe göre bu o kadar kolay değil.

 
stranger :

Belirteceğim, sadece “önümüzdeki hafta” gibi bir konseptim yok, sat ya da al)

lakton , daha sonra Audi hakkında rapor vereceğim)

Bugün her şeyi biraz daha sonra düşünmek gerekecek, ancak daha derin bir inceleme ile yeni bir şey görmeyeceğimi düşünüyorum.

stranger :

Kanadalıya göre, satışa verebilecekleri maksimum 1.3240-65, ancak vereceklerinden şüpheliyim, çok cesur olacak, hedefler 1.30 pozisyonun yarısını düzeltmek, 1.26-1.2650 ana hedef .

Yani açılıştan itibaren 1.3240'ta bir limit daha.

ilk alt hedef 1.2820 +-, üst ilk 1.3240-80 katılıyorum, çünkü bu seviyelerin üzerinde güçlü bir boşluk var ve 2 hafta içinde doldurulamayacak. 3240 alıp sabitlersek, bir mumla daha yükseğe çıkmak gerekecek, ancak 1.30'un üzerinde tüm seviyeler boş ....
 
lactone :

Yine, Fed oranıyla hiç ilgilenmiyorum.

Pekala, rahatlayın)) mesajım özellikle Fed oranıyla ilgiliydi. Ve kesinlikle petrol fiyatları tahminleriyle ilgili değil ...

 
Roman Busarov :
ilk alt hedef 1.2820 +-, üstteki ilk mutabık kalan, çünkü bu seviyelerin üzerinde güçlü bir boşluk var ve 2 hafta içinde doldurulamayacak. 3240 alıp sabitlersek, bir mumla daha yükseğe çıkmak gerekecek, ancak 1.30'un üzerinde tüm seviyeler boş ....
1.33'ün üzerinde hiç kimse yok, havada tutunacak ne var?))) 1.30'un üzerinde evet, gösteriş yapılıyor)
stranger :
1.33'ün üzerinde hiç kimse yok, havada ne eklenecek?))) 1.30'un üzerinde evet, gösteriş yapılıyor)
Burada hala 2 haftalık sona erme süresinden sonra ... herkesi 2 haftalığına götürebileceğimiz ve sonra bir gün sikişebileceğimiz anlamında sıkışıp kalabilirsiniz ... geçen Pazartesi ve Çarşamba gibi. veya eksi 400+'da 2 gün için bir ısı ayarlayın =) (Pazar gününden beri tatilde olduğum için tüm pozlarım kapalı ve bu bilgi bir eylem talimatı değildir)
 
Roman Busarov :
Burada hala 2 haftalık sona erme süresinden sonra ... herkesi 2 haftalığına götürebileceğimiz ve sonra bir gün sikişebileceğimiz anlamında sıkışıp kalabilirsiniz ... geçen Pazartesi ve Çarşamba gibi. veya 2 gün boyunca eksi 400+'de bir sıcak hava dalgası düzenleyin =)
Hayır) "Sürüyorsanız", o zaman ganimet alıcılarının% 95'ini açmanız gerektiğini anlıyor musunuz, kim ödeyecek, A.S.)))) 1.31-32 aralığında takip edin ve fiyatı buna atın. öyle ya da böyle, ama çok fazla çekmeleri pek olası değil, zevk zaten sonuna kadar gerildi ve geleceğin sona ermesine 3,5 hafta var.
