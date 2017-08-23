FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 153

Yeni yorum
 
Anatoli Kazharski :

Eh, bu özellikle birisine işaretçiler olmadan. )) Bu, birleşen çoğunluk hakkında bir soyutlamadır. İşte onlar hakkındaydı. Fark etmedin mi? Ya da bana bağlanmaya karar verdi. Pekala, kapıdan dön. Milyarder pusuda. ))

Bu buggy forumunda tekrar ediyorum - piyasayı takip edin ...

http://www.youtube.com/watch?v=ebvBklEpcfc

Владимир Высоцкий - Диалог у телевизора
Владимир Высоцкий - Диалог у телевизора
  • 2010.02.27
  • www.youtube.com
Владимир Высоцкий - Диалог у телевизора 1977
 
Lesorub :

Buggy forumunda tekrar ediyorum - piyasayı takip edin ...

Peki, seninkini izle. Ve sonra (kendi sözlerinle cevaplıyorum) daha "karşı karşıya geleceksin". Yoksa sıkılırsınız ;)
 
Moskal-Khokhlyatsko-bublbashky'yi yüksek seviyorum.
Rus kulağına bundan daha hoş gelen bir şey yok. Sloven kardeşler-
yenilmez ... bir süreliğine bölünmüş olsalar da ...
 
...
 
Vizard_ :
Moskal-Khokhlyatsko-bublbashky'yi yüksek seviyorum.
Rus kulağına bundan daha hoş gelen bir şey yok. Sloven kardeşler-
yenilmez ... bir süreliğine bölünmüş olsalar da ...

tomurcukta boğulmak gibi ...

üzgünüm, terhis fark edilmeden geldi ...

 
Lesorub :

tomurcukta boğulmak gibi ...

üzgünüm, terhis fark edilmeden geldi ...

Eğer "tomurcukta boğulursak" sensiz nasıl burada olabiliriz? Bu kadar acımasız olamazsın, en azından kendine. )))

Unutma. Beslediğiniz kurt kazanır. ;)

 
Ishim :

böyle bir proje mahvoldu eskisi sayesinde.

Usta! Yasaklar seni hiç durdurmadı)))) Yak!)))) Eskisi sana sonra teşekkür edecek)))
 
Lesorub :
Anatoli Kazharski :
hadi iyi seyirler)))

Biniciler keçidir.
Jedailer keçidir.
Sopa böcekleri keçidir.

Sensei'yi seviyorum


 
Ishim :
Evet hayır

Yeteneğini gömme... lütfen)))


 
Vizard_ :
Daha iyi bir mola verelim)))

Biniciler keçidir.
Jedailer keçidir.
Sopa böcekleri keçidir.

Sensei'yi seviyorum


Ben her zaman işlerde erkeklerin yanındayım...

ve yaratıklar dünyayı yok eder ...

1...146147148149150151152153154155156157158159160...1996
Yeni yorum