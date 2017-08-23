FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 959

Yeni yorum
[Silindi]  
stranger :
Babults bir pound, oğlum, tövbe et)
Haydi!?



İşte o an babultty! Arka planlarına karşı, kutu sadece kayboluyor Bu arada, bir Kanadalı gibi

Ve bu arada, ben bir ateistim.
 

Danila, muhtemelen euro-pound çiftini hesaba katmalısın.

orada bir şey görüyor musun?

[Silindi]  
Zogman :

Danila, muhtemelen euro-pound çiftini hesaba katmalısın.

orada bir şey görüyor musun?

Uyuşmazlık içinde yürürken - güzelce atlar - geçen günki gibi. Ama şimdi oraya tırmanmak kesinlikle tehlikeli. Evet ve vapche - hayır ... gerekli
 
mmmoguschiy-new :
Uyuşmazlık içinde yürürken - güzelce atlar - geçen günki gibi. Ama şimdi oraya tırmanmak kesinlikle tehlikeli. Evet ve vapche - hayır ... gerekli

euro pound bayat gibi

yani bu poundu düşürmeli

 
Zogman :

euro pound bayat gibi

yani bu poundu düşürmeli

4980 bekliyor.
 
Ishim :
4980 bekliyor.

cnhty

karşı yabancı

[Silindi]  
ve pound ciddi bir şekilde yol boyunca bir geri dönüşü düşünüyor
 
Zogman :

cnhty

karşı yabancı

Bu senin problemlerin.
 
mmmoguschiy-new :
Haydi!?



İşte o an babultty! Arka planlarına karşı, pounder basitçe kaybolur.Bu arada, Kanadalı gibi

Ve bu arada, ben bir ateistim.
Gerçekten mi)
 
mmmoguschiy-new :
Haydi!?



İşte şimdi burada babultty! Arka planlarına karşı, pounder basitçe kaybolur.Bu arada, Kanadalı gibi

Ve bu arada ben ateistim.
1 - seviye. (veya belki 0,5)
1...952953954955956957958959960961962963964965966...1996
Yeni yorum