FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 959
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Babults bir pound, oğlum, tövbe et)
İşte o an babultty! Arka planlarına karşı, kutu sadece kayboluyor Bu arada, bir Kanadalı gibi
Ve bu arada, ben bir ateistim.
Danila, muhtemelen euro-pound çiftini hesaba katmalısın.
orada bir şey görüyor musun?
Danila, muhtemelen euro-pound çiftini hesaba katmalısın.
orada bir şey görüyor musun?
Uyuşmazlık içinde yürürken - güzelce atlar - geçen günki gibi. Ama şimdi oraya tırmanmak kesinlikle tehlikeli. Evet ve vapche - hayır ... gerekli
euro pound bayat gibi
yani bu poundu düşürmeli
euro pound bayat gibi
yani bu poundu düşürmeli
4980 bekliyor.
cnhty
karşı yabancı
cnhty
karşı yabancı
Haydi!?
İşte o an babultty! Arka planlarına karşı, pounder basitçe kaybolur.Bu arada, Kanadalı gibi
Ve bu arada, ben bir ateistim.
Haydi!?
İşte şimdi burada babultty! Arka planlarına karşı, pounder basitçe kaybolur.Bu arada, Kanadalı gibi
Ve bu arada ben ateistim.