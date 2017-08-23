FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 464
Valla bu benim için yeni bir haber değil... Geçen sefer sterlin düşüşüyle ilgili yazmıştım... Belki öğretici bir şeyler yazmışımdır diye düşündüm..
Resme bakılırsa, bir kürekle kürek çekiyor.
Ve onu araştırmadığınızı söyleyin)))) Sanırım çizimi kurtardılar ...
hayır. izleyeyim dedim ama izlemedim
Çok girmedim ama pound sattı.
Rena, her zaman olduğu gibi, net olmayan bir şeye dayanarak sonuçlar çıkarıyorsun. Sana bir pound sattığımı düşündüren ne? Bunlar sadece insanların inanmadığı kesintisiz giriş örnekleriydi.
Burada daha az telaşa kapılırsınız, ancak sadece terminalden bir rapor alın, bir zamanlar yaptığım gibi hesap makinesini kalemlerinize alın ve durakların sizin için ne kadar para "tasarruf ettiğini" hesaplayın.
Şahsen her şeyi bu şekilde kontrol ediyorum ve sonra sonuçlar çıkarıyorum.
Şahsen stopları kullanırken bana yakışan başarıyı hiçbir zaman yakalayamadım.
Hesap makinesi yerine her zaman bir öz sermaye göstergesi yazarım, bu da robotun işini anında görmemi sağlar.
En son sistemlerimin hiçbiri geleneksel yollarla test edilemez çünkü fiyat tablosunu hiç kullanmam.
Sadece "ne ve ne için" dedikleri gibi, bilmek için fiyata ihtiyacım var.
Ciltlere gelince - ben de geri döndüm ve düşündüm.
Ölçü birimiyle ilgilenmiyordum çünkü bir hacmi diğerine böldüm ve bu da bir katsayıyla, yani gerçek fiyatla sonuçlandı. Aynı zamanda, hacim ölçü birimleri de (indirgeme yoluyla) ortadan kalktı. Onlar. hem koymaların hem de çağrıların bir tür aynı "ye" (geleneksel birimler) cinsinden ölçüldüğünü anlamak yeterliydi. Hem koyar hem de çağrılar herhangi bir ölçü birimine dönüştürüldüğünde sayısal oranlarını koruduklarından , hacim ölçü birimleri hakkında sorduğunuz sorunun ortadan kalktığını düşünüyorum. Hesaplarımın doğruluğunun tek teyidi, MT'deki fiyatla yaklaşık olarak aynı olan bir fiyat (+/-10 puan) almamdı. Geriye CME'ye göre fiyatı kovalayacak bir robot yazmak kaldı. Tarafımdan yazılıp test edilmiştir. 10 dakikalık bir gecikme oldu ve benim için bu konu bitkin ve kapandı, çünkü bu henüz bir fincan değil.
Şahsen stopları kullanırken bana yakışan başarıyı hiçbir zaman yakalayamadım.
Hesap makinesi yerine her zaman bir öz sermaye göstergesi yazarım , bu da robotun çalışmasını anında görmemi sağlar.
En son sistemlerimin hiçbiri geleneksel yollarla test edilemez çünkü fiyat tablosunu hiç kullanmam.
Sadece "ne ve ne için" dedikleri gibi, bilmek için fiyata ihtiyacım var.
Ciltlere gelince - ben de geri döndüm ve düşündüm.
Ölçü birimiyle ilgilenmiyordum çünkü bir hacmi diğerine böldüm ve bu da bir katsayıyla, yani gerçek fiyatla sonuçlandı. Aynı zamanda, hacim ölçü birimleri (indirgeme yoluyla) kayboldu. Onlar. hem koymaların hem de çağrıların bir tür aynı "ye" (geleneksel birimler) cinsinden ölçüldüğünü anlamak yeterliydi. Hem koyar hem de çağrılar herhangi bir ölçü birimine dönüştürüldüğünde sayısal oranlarını koruduklarından , hacim ölçü birimleri hakkında sorduğunuz sorunun ortadan kalktığını düşünüyorum. Hesaplarımın doğruluğunun tek teyidi, MT'deki fiyatla yaklaşık olarak aynı olan bir fiyat (+/-10 puan) almamdı. Geriye CME'ye göre fiyatı kovalayacak bir robot yazmak kaldı. Tarafımdan yazılıp test edilmiştir. 10 dakikalık bir gecikme oldu ve benim için bu konu bitkin ve kapandı, çünkü bu henüz bir fincan değil.
Excel'i kullanmayı denediniz mi?
Size son kez hacim nedir açıklayayım.
HACİM İŞLEM SAYISIDIR . Her şey, burada icat edilecek başka bir şey yok.
Misal. Ben size 1000 pound vadeli sözleşmeleri 1.5550, 1000 cilt fiyatına sattım, siz onları bana 1.5525, 2000 cilt fiyatına sattım, ben yine size 1.5500, 3000 cilt fiyatına sattım ve yine onları geri attınız. ben 1.5550'de, 4000'lik bir hacmimiz var ve fiyat en baştaki 1.5550 ile aynı, ya da başka, o kadar önemli değil. Peki sana ne söylüyorum? 4.000'lik bir hacmimiz var, ancak OI'lerin dengesi, eldeki sözleşmeler değişmedi, bu bize ne veriyor, bu hacim? Hiç bir şey. Bu nedenle, sadece ticaret hacmine dayanarak kısa vadede bile herhangi bir sonuç çıkarmak imkansızdır, bunun için OI'yi bilmeniz gerekir. Ve daha önce açıkladığım gibi, kimse onu gerçek zamanlı olarak vermiyor, sadece ertesi gün tanıyacaksınız, bu yüzden tüm gevezelikleriniz, özür dilerim, CME'den gelen gerçek zamanlı veriler hakkında, siz kendiniz anlıyorsunuz) Sırada. Gerçek zamanlı olarak, gererken, endişelenirken, düşüşler, gerizekalılar vb. sırasında pire yakalarsınız. Ve burnunu karıştırdı, oturdu, düşündü, gelecek hafta için bir para buldu ve
Neden asla hiçbir yere koşmuyorum, "yuvarlanmıyorum" vb., sadece bana uygun olanı bekliyorum ve her şeyi tırmıklıyorum ve sonra sahada koşanlara gülüyorum)))
Yazdım, yazdım ve en önemlisi unuttum)))
Bu vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımıyla ilgili tüm manipülasyonlarımızla, açık faiz DEĞİŞMEYECEK, V=4000, OI=0, yani enstrüman üzerindeki kuvvetlerin hizası aynı kalacak. şimdi düşünebilirsin
Yani, gevezelik hakkında ....
Senin teorin senin teorin. Excel'deki veya hesap makinesindeki hesaplamalara dayanır - çok önemli değil, çünkü programım her 5 saniyede bir hesaplanıyor ve izleniyor. Resmin sürekli değiştiğini anlarsam, başarılı olamadığınız farklı bir hesaplamam var.
Bir kez daha tekrar ediyorum - sadece mevcut çeyreği değil, rakamların olduğu veya göründüğü tüm dönemleri dikkate aldım. 3098 - örneğin kesinlikle bakmayacağınız bir yıl olsa bile beni hiç rahatsız etmedi. Bazı dönemlerde, şekil birkaç dakika görünebilir. Bunu fark etmiş olman pek olası değil. Bu nedenle, hacimle ilgili sonuçlarınız hatalı, çünkü. yanlış hesaplamalara dayanmaktadır.
Ayrıca CME ciltlerinin sitede yayınlanan genel tabloda kesinlikle ayrılmadıkları üç kategoriye ayrıldığını da söyleyeceğim. Orada miktarı görüyorsunuz.
Tüm grupları ayrı ayrı saydım.
Bu üç grubu da tamamlanmış ve tamamlanmamış olarak ayırıyorlar ki bu da tabloda da göze çarpmıyor.
Bu yüzden bunu elle hesaplamanın ve analiz etmenin gerçekçi olmadığını ve en az bir kez tam bir hesaplama yapmak için büyük olasılıkla bir günün yeterli olmayacağını söylüyorum.
Rena, her zaman olduğu gibi, net olmayan bir şeye dayanarak sonuçlar çıkarıyorsun.
Şimdi, ona neyi yanlış yaptığını ve bunu düzeltmek için ne yapılması gerektiğini açıklamalarını umarak bir saçmalık dağı yığacaktır. ))
Ve sonra kesinlikle hiçbir şey istemediğini yazacaktır. Sonra ağzından çıkacak ve yanıldığı yerden burnunun dürtülmesini isteyecek. Ve sonra tekrar hiçbir şey istemediğini vurguluyor. )))
Bu sadece çöp... Takma hacmini arama hacmine bölüyoruz ve... MT ile örtüşen ve robotun daha sonra CME tarafından takip etmesi gereken fiyatı alıyoruz.
Rena, bu ne hakkında? 3098 başka ne var???
Ya gerçekten neden bahsettiğinizi anlamıyorsunuz ya da düşüncelerinizi tekrar erişilebilir bir şekilde ifade edemiyorsunuz.