Vizard_ :
...
Lizyukov caddesi boyunca
süpürgeyle dolaşırım
Ve birkaç kamyondan sonra
apeisinleri boşaltacağım
 
Ishim :
Adyn ayda bir (ve her ay değil), eksi - park ayının sonu - çalışmak için zamanı yoktu. (Nasılsın? Tüm tuğlaları taşıyor musun?)
Öğretmen - ayaklar berbat, geleceği görüyorsun, neden onlar senin için?)))
 
stranger :
Kaseyi inşa etmek için zamanım olmadı, ama zaten durakları sayıyorum - ayda bir .... KASESİ sadece birkaç günlükse, O nasıl oluyor? ....
Mars'ta hayat var mı...
Mars'ta hayat var mı...
Bilim bilmiyor
 
vaz :
Ne dersiniz beyler, Eureka eklemeye değer mi yoksa şimdilik chifir mi?


işte soru, yani soru şu ki - bir şeyler plana göre gitmiyor - bir geri dönüş - sonra tam - tüm para birimleri geri alındı ...

Saat bile değil ve avaralı bankalar bir şey için doğru olacak - dağların üstünde parite ve bir dolar olacak ....

 
Snoop Dogg :
Ahmet'in peşindeyiz...
Piyasa kör.
Sensei pes etmez...
O ilham aldı)))
 
stranger :
hangi gevreği hayal ediyorsun? (sistemin ayak parçası)

(TS işaretleri - ertelenmiş giriş, 10pip seviyesine düşüş - saçmalık!, seviyenin dökümü - tazı!)

 
Ishim :

git ağaçkakanları dinle! (burada yorulduysanız) hiçbir şey olmadı, durak işe yaradı ve ben o sırada orada değildim.

Ve insanlar neden ses çıkardı? Strange'in keçe çizmeleri kontrol edildi, koklandı - evet, canı cehenneme. (perdeler bir piç tarafından kaldırılır!) (ornitorenk burunları sıkışık)

ve hangi Avustralyalı - her şey sessiz mi yoksa m5 mi izliyorsunuz?

Hocam ben hayatımda moron gördüm ama Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii

 
Çok ilginç hale geldi ... sevgili İşim gerçek parayla mı ticaret yapıyor? O zaman nasıl hala ayakta? İşim, yoksa teorisyen misin, o zaman ne anlamı var? =)
 
Zogman :


Bir buçuk ya da iki yıl içinde yapacak.
 
Evgenya1 :
Çok ilginç hale geldi ... sevgili İşim gerçek parayla mı ticaret yapıyor? O zaman nasıl hala ayakta? İşim, yoksa teorisyen misin, o zaman ne anlamı var? =)
O plana göre))) Lenka Chernovetsky'nin kardeşi.
