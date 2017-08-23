FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 542
İtiraf ediyorum =) en sevdiğin parasya Funtik =)
son 2 hafta veriler gizleniyor...
Ö! Şimdi parti zaten puanın değerini etkilemeye başladı....
Hiçbir şeyle tanışmak istemedim ve hiçbir başarıyı kabul etmiyorum ve buna ihtiyacım yok.
Açık pozisyonlar da dahil olmak üzere ruble üzerindeki kaldıraç düşürüldü ve spread genişletildi. Likidite yokluğunda komisyoncu dışında kimse ölmek istemedi. Bu, sadece ruble için değil, kaldıracı değiştirmenin anlamıdır. Onlardan bir örnek alın ve ders kitapları için endişelenmeyin.
Oh, Rena, ne duyuyorum))) Yani enstrümanlar için hala düşük likidite var mı?)
Bir kerede. Ruble için likiditeyi kim sağlamalı?
En son yazışmalardan Rena'nın ifadesini beğendim "... robot haberlerin ne zaman çıkacağını kabaca biliyor")))
Bunu görmek isterim ... patlamış mısırla))
terminalimin küçük bir parçası (siyah kare böyle, fiyat tablosu olmadan). Ticarette özel bir rol oynamaz, neredeyse eğlence için, tohumlara tıklarsınız ve hatta bazen bir tablo açıp foruma tırmanırsınız, takvimde çıldırırsınızYuu ..
Evet, kaldıraç değil lot (hacim) bir puanın değerini etkileyebilir.
Açık. Muhatabın söylediklerini kasıtlı olarak görmezden gelmek. Haklısın - sana başarılar dilememelisin. Ama ne kadar istersen, ondan kurtulamayacaksın ve tek bir “büyükanne” sana yardım etmeyecek - buna ikna olacaksın (büyük olasılıkla buna zaten ikna olmuş olsan da) hayatta), diğerinden, şu sözlerle kulağa hoş geliyor: "...
Bunun için sizinle iletişimimi kesiyorum. Demagoglara tahammülüm yok.
mektuplar senin içindi. Son zamanlarda savunmaya geçtim. Tutumlar değişecek, iletişim değişecek.
Ve Öğretmen, burada nasıl tavlanıyor, kahkahalarla yerde yuvarlanıyorum. Bir sonraki ziyareti için sabırsızlanıyorum...
Bu forumda tartışılamayacak kadar ciddi bir konu ve belki de stratejimin bir parçası.
Bir kerede. Ruble için likiditeyi kim sağlamalı?
Peki tüm para birimlerinde likidite sağlayanları yazdım - Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya
bir ruble için Google doları almaya hazır ve tam tersi - ve herhangi bir çift için böyle devam eder
ps
yayılım geniş mi? peki, elimizden geldiğince arayın)
likidite sağlayıcıları arasındaki rekabet, yayılmayı azaltır