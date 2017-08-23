FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 698
Hah işte... Burada sözde akıllı insanlar arasında bir şey söyleyip sonra gönderileri silen bir alışkanlık ortaya çıktığını görüyorum... Bunun için yasaklanmalısın...
Rena, çekilmesiz sistemin zaten -500'de düşüşte.
Bir açıklama bekliyoruz.
Beekus, sana tekrar ediyorum, bu başka bir çiple ilgiliydi. Azpharaoh, örneğin, hiçbir açıklama yapmadan ve anında kazmak için girdi.
Kısaca konuşmak gerekirse. Her şey seninle açık.
Sensei... geri gel!
Sonbahar akşamı...
Bana öyle geliyor ki Evra'nız düşmedi.
kimse iptal etmedi))) yüzünüz maviye dönene kadar bekliyoruz... pes etmeyin)))
Sevgiler))) Minimum güncelleme 2015.07.20 (1.081)
Ve sonbaharda yaşamak istiyorum.
Sensei ... geri gel!
Sonbahar akşamı...