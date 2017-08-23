FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 187

Yeni yorum
 
iIDLERr :
tutku. Shinkarev'den hatırladım: neden içmediğinin kesin olarak farkında olmalısın?

Tolyan'da şu var: Çok iş var, buraya sadece nefes alıp alnımdaki teri kurutmaya geliyorum. Ancak! Burada daha da fazla iş var - yazıyorsun, yazıyorsun. ne zaman bitecek?

Ondan farklı olarak şunu yapıyoruz: "A" + "B" \u003d "AB"

Bunu yapar:

Bir verandada oturdular - kral, prens, .... Krala "A" ve prense "B" diyelim ... vb.

 
new-rena :
Bu yanlış cevap. zayıf halka sensin
Cevabınız, üstesinden gelinemez yanılsamalar kemeri altında yaşayan, kendi zayıflığının kendini olumlaması için savaşan bir kişinin tipik bir cevabıdır. Şimdilik kediler üzerinde pratik yapın. Güçsüz. )))
 
iIDLERr :
ama yarbay olmadığını söyledi. kavurucu.
Numara. Her zaman olduğu gibi, yanılıyorsunuz, aynı tırmıkla basıyorsunuz. ))
 
new-rena :

Tolyan'da şu var: Çok iş var, buraya sadece nefes alıp alnımdaki teri kurutmaya geliyorum. Ancak! Burada daha da fazla iş var - yazıyorsun, yazıyorsun. ne zaman bitecek?

Ondan farklı olarak şunu yapıyoruz: "A" + "B" \u003d "AB"

Bunu yapar:

Bir verandada oturdular - kral, prens, .... Krala "A" ve prense "B" diyelim ... vb.

Sadece benim otomatik bir işlemim var, ancak sizin için "A + B" manuel modda büyük bir çaba. )))
 
Anatoli Kazharski :
Cevabınız, üstesinden gelinemez yanılsamalar kemeri altında yaşayan, kendi zayıflığının kendini olumlaması için savaşan bir kişinin tipik bir cevabıdır. Şimdilik kediler üzerinde pratik yapın. Güçsüz. )))
Efendim, faz kaymanızı kopyalamayacağım, bakış açınızı kabul edeceğimi sanmayın. Bu faydasız.
 
new-rena :
Efendim, faz kaymanızı kopyalamayacağım, bakış açınızı kabul edeceğimi sanmayın. Bu faydasız.
Her zaman olduğu gibi, bir faz kaymanız olduğunu doğrulayan bir hata içindesiniz. Sonuçta hiçbir şeyde ısrar etmiyorum ve sizi bir şeye ikna etmeye bile çalışmıyorum. )))
 
Oh, ve tartışmalarınız var. Bir sorunum var, birayı seviyorum, markete gidiyorum ve sadece karbonatlı eşek sidiği var, içmiyorum...
 
stranger :
Oh, ve tartışmalarınız var. Bir sorunum var, birayı seviyorum, markete gidiyorum ve sadece karbonatlı eşek sidiği var, içmiyorum...
Beni kışkırtıyorlar. ) Beni aradılar. Belki beni okumayı seviyorlardır. )))
 

Rena, yanılıyorsun, her şeyi programlıyor ve sayıyorsun, ama gerçek veriler değil, bir tür soyut hesaplamalar xs)

Eidler o bilge yaşlı Yahudi ve traktörlerini hesap makinesinde de saymıyor)))

 
stranger :
Oh, ve tartışmalarınız var. Bir sorunum var, birayı seviyorum, markete gidiyorum ve sadece karbonatlı eşek sidiği var, içmiyorum...

Strezha, biliyorsun, ama Tolik'i bir şeyde anlıyorum. Bir zamanlar ben de içmezdim çünkü. bu mantığa müdahale eder, onsuz normal bir şey yazamazsınız ve hatta dahası, zaten yazılmış olanı anlayamayacaksınız. Ancak zamanla, bir şekilde müdahale etmeyi bıraktı. Şimdi yazdığından daha uzun gidiyorsun. Her nasılsa isteksizlik))) Aynı şey - eşek idrarıyla ilgili, yani. ilk önce düşünürsünüz - ne anlamı var?

)

1...180181182183184185186187188189190191192193194...1996
Yeni yorum