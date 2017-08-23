FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 609
Kahretsin, bugün bile Kanadalıların haberlere devam edeceğini düşündüm.
Zaten ileri geri seğirmekten bıktım
İşte böyle, öğretmenimiz gibi)
yani bisiklet, düşecek...
Ben Baykal'da, kısa devre yaptınız ve parite hakkında bağırdınız)
0850'de yedekleri olan Chapik'i hatırlıyor musun?) Nasıl, zavallı dostum...
insanlar her zaman iyi olacak!
krema ve likörlere tükürün ...
Sesim bile yok , tuşları kullanmayı biliyorum...
Komutanın içeceği?)))
daha akıllı oldu...
daha sessiz fısıltı, devam edeceksin ...
Pazartesi günü, tüm serbest para birimini ruble olarak atıyorum ... Daha fazla ruble yatırıyorum ... bir sır ...
Ve Ekim sonuna kadar ortadan kaybolur...
Tavsiye, parası olan herkese yakından baksınlar...