FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 679
alıcılar pahalı altın alır))
Rus ekonomisi doların 75'te ve petrolün 40'ta kalmasıyla devam ederse, o zaman bir toparlanma olacaktır.
ooh, oğlum, 70'in üstüne para atmadın mı?))))
Satın alan birçok kişiyi ve nasıl yazdıklarını biliyorum - zevkle ve tüm pirzola için)
ertesi gün insanlar satın aldıklarını yıkamaya başladılar...
Şimdi 66'daki dolarlara bakmaktan mutlular.
Algoritmada hata ayıklama demosu gayet iyi. Performans açısından ana "çiçekler" gerçek hayatta gidecek, demo bunun için hiçbir şey değil!
Cho, gerçeğin farklı olacağından acı bir şekilde emin değil. Öğle yemeğinden beri siparişler sarkıyor, hiçbir şekilde kapanamıyorlar ...
Böyle durumlar var. Bazen birkaç saat askıda kalabilir. Her şey piyasaya bağlı, o usta.
Not: Gerçek hayatta performans farklı olacak!
Kabul ediyorum.
ECN'deki emirlerin kapanmasında saniyenin yüzde birinin gerçek hiçbir şeye müdahale edemeyeceği gerçeğinden bahsediyorum.
Beyler, ciddi bir hareketin arkasında ciddi bir fikir olmalı. Ruble'den %30'luk bir hareket istiyorsunuz - neden? petrol düşük, yaptırımlar, borulardan tweet attılar - sakinleştiler, risklerle geçiş yaptılar, kuzey nehri yarı dolu, şirket borçları rezervlerden yüksek ve hatta bir sözleşme kapsamında ve hatta son nefesini veren Deutsche Bank bile ...devam etmek için çok tembel. iyi chonit söyle bana, ha?
haberler bankacılık işini başarılı kılıyor. Ama arkasında büyük insanların olduğu büyük babolar var. Orada aptallar yok.
Sana yazdım - tüm bütçenin üzerine inşa edildiği petrol endüstrisini mahvetmek mi istiyorsun? Temel mantık...