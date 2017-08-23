FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 330

Snoop Dogg :
AcmeTimeAndSalesPack4.0.8-Ücretsiz

Bu yüzden düşünüyorum - nereden gelebilir?

ZY Tüm konuyu okudum - başka bir şey göndermedin.


belki bu hafta değil de son başlıkta - yayınlanan bir şey

 
stranger :

Hiçbirini görmüyorlar.


ve bu nedir?

http://www.forexpf.ru/news/2015/07/29/axde-commerzbank-evro-dollar-slozhno-udalitsya-ot-tochki-ravnovesiya-1-10.html

Ne dersiniz beyler, Eureka eklemeye değer mi yoksa şimdilik chifir mi?
 
Zogman :

ve bu nedir?

http://www.forexpf.ru/news/2015/07/29/axde-commerzbank-evro-dollar-slozhno-udalitsya-ot-tochki-ravnovesiya-1-10.html

Mui Ne?
 
vaz :
Ne dersiniz beyler, Eureka eklemeye değer mi yoksa şimdilik chifir mi?
Evet, bir sigara iç, Cuma, bir bira iç ))
 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, bir sigara iç, Cuma, bir bira iç ))
Talyan onayladı

 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, bir sigara iç, Cuma, bir bira iç ))
Belki de haklısın. Cuma günleri şanslı olmak nadirdir. Genellikle bir geyik. Eureka, 115-116'lık bir yakalama hayal etti. Bacardi ile deney yapacağım. En saf haliyle nadir çöp.
 
Usta! neredesin... can dostum... nasılsın...?)))
 
Vizard_ :
Usta! neredesin... can dostum... nasılsın...?)))
Yeni GRAIL'in çöküşünden nasıl kurtulacağı konusunda şimdiden endişeliyim ....
 
stranger :
Yeni GRAIL'in çöküşünden nasıl kurtulacağı konusunda şimdiden endişeliyim ....
neden endişelenmeli? 30 demet durak - ve apeysinleri yüklemeye gitti
