FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 241
Yeşil sayılar - eklendi. Kırmızı olanlar - azaldı))
1. koyar - satışlar. Aramalar - satın almalar. 2. Kimin umrunda değil
3. COT satışlarında 1.1'i nerede fark ettiniz?
Basit siz iki kuruş gibisiniz)))
1. Hem aramalar hem de satışlar hem satılabilir hem de satın alınabilir. Yani satılık mı yoksa satın almak için mi?
2. Çok önemli.
3. Benekli.
Sana söylüyorum - Sarhoş oldum, uyuyakaldım ...)) CME'den mi bahsediyoruz orada? ))
Göstergenin adını söyler misin yoksa kendin mi yazmak zorundasın?
Kendin yaz.
2 - yine, öneminin ne olduğunu anlamıyorum)) Şimdiye kadar bir düşünce - asıl şey hedeftir, yani. vuruş. Şekilde anladığım kadarıyla, bir kişi bir put - yeşil, satılmış veya kapalı - kırmızı aldıysa))
3 - genişletilmiş mi yoksa küçültülmüş mü? tam olarak nerede bir ipucu var?
... tam olarak nerede bir ipucu var?
Kendin yaz.
Bu arada, ExtTS'ye baktım - o bile beni etkilemedi! Standart bant hemen hemen aynı.
Hiç ipucu olmadan bir adım atamıyor musunuz? ))) Her yere bak. Ama bu sizin kendi deneyiminiz olacak. ;)
Yıldız oldu - burayı hatırlıyorum, burada hatırlamıyorum ...)) Avustralya hakkında konuştuk. 1.1 orada - iyi, görünürde değil)) Bir Yahudi olmadıkça ...
bir tane daha)))) daha hızlı yap, dikkatin dağılmasın. anlat o zaman
Bu yüzden yaptıkları son şey satışları 1.10 civarında artırmak oldu.
Euro'da mı?
Yani inişi 1.0940'ta bir yerde
Teşekkür ederim!