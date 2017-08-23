FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 241

GopFX __ :
Yeşil sayılar - eklendi. Kırmızı olanlar - azaldı))

1. koyar - satışlar. Aramalar - satın almalar. 2. Kimin umrunda değil

3. COT satışlarında 1.1'i nerede fark ettiniz?

Basit siz iki kuruş gibisiniz)))

1. Hem aramalar hem de satışlar hem satılabilir hem de satın alınabilir. Yani satılık mı yoksa satın almak için mi?

2. Çok önemli.

3. Benekli.

 
GopFX __ :
Sana söylüyorum - Sarhoş oldum, uyuyakaldım ...)) CME'den mi bahsediyoruz orada? ))
dün, uzağa gitmene gerek yok. Silinmeden önce daha hızlı okuyun...
 
Nikolai Romanovskyi :
Göstergenin adını söyler misin yoksa kendin mi yazmak zorundasın?

Kendin yaz.

 
stranger :

Basit siz iki kuruş gibisiniz)))

1. Hem aramalar hem de satışlar hem satılabilir hem de satın alınabilir. Yani satılık mı yoksa satın almak için mi?

2. Çok önemli.

3. Benekli.

1 - Katılıyorum, zaten okudum)) Ama şimdilik STE'nin bize nasıl yardımcı olabileceği net değil. Henüz düşünmedim, henüz düşünmedim. Şimdiye kadar, bu teoriyi zar zor sindirdim))

2 - yine, öneminin ne olduğunu anlamıyorum)) Şimdiye kadar bir düşünce - asıl şey hedeftir, yani. vuruş. Şekilde anladığım kadarıyla, bir kişi bir put - yeşil, satılmış veya kapalı - kırmızı aldıysa))

3 - genişletilmiş mi yoksa küçültülmüş mü? tam olarak nerede bir ipucu var?
 
GopFX __ :
... tam olarak nerede bir ipucu var?
Hiç ipucu olmadan bir adım atamıyor musunuz? ))) Her yere bak. Ama bu sizin kendi deneyiminiz olacak. ;)
 
stranger :

Kendin yaz.

Teşekkürler!!!

Bu arada, ExtTS'ye baktım - o bile beni etkilemedi! Standart bant hemen hemen aynı.
 
Anatoli Kazharski :
Hiç ipucu olmadan bir adım atamıyor musunuz? ))) Her yere bak. Ama bu sizin kendi deneyiminiz olacak. ;)
Yıldız oldu - burayı hatırlıyorum, burada hatırlamıyorum ...)) Avustralya hakkında konuştuk. 1.1 orada - iyi, görünürde değil)) Bir Yahudi olmadıkça ...
 
GopFX __ :
Yıldız oldu - burayı hatırlıyorum, burada hatırlamıyorum ...)) Avustralya hakkında konuştuk. 1.1 orada - iyi, görünürde değil)) Bir Yahudi olmadıkça ...
bir tane daha)))) daha hızlı yap, dikkatin dağılmasın. anlat o zaman
 
new-rena :
bir tane daha)))) daha hızlı yap, dikkatin dağılmasın. anlat o zaman
ne söylemeli? buradasınız yani tüm bilim adamları, doktorlar, evet bilim adamları
 
stranger :


Bu yüzden yaptıkları son şey satışları 1.10 civarında artırmak oldu.


Euro'da mı?
Yani inişi 1.0940'ta bir yerde
Teşekkür ederim!
