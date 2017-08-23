FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 657
euro alan var mı?
Dün al 1,1234'te açtım, 1,1287'de tutuyorum
Peki, tamam, kâr ettiler ..
Bugün eğlencenin 536'nın altında yeterli ruhu olacak mı?
Ne, oraya mı gitmeli?
ticaret için beyni olmayan bir frank, merkez bankası başkanının sol kadınının kararları. Akdeniz'deki efsane alt üst oldu.
Hayır her şeyi kapatıp güneşlendim =)
Tam olarak nerede?
akdeniz'de
O Fung bugün 536'nın altında yeterli ruha sahip olacak mı?
Protesto ediyorum .... :))) kaybettim ve bu yeterli))))