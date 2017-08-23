FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 657

euro alan var mı?

Dün al 1,1234'te açtım, 1,1287'de tutuyorum

 

Peki, tamam, kâr ettiler ..

 
vaz :
Bugün eğlencenin 536'nın altında yeterli ruhu olacak mı?
Ne, oraya mı gitmeli?
 
Bicus :
Ne, oraya mı gitmeli?
Yani olmamalı, ama aniden ağrırsa (Cuma), Pazartesiye kadar sessizce otururuz. Olmazsa, satışı şahsen kapatırım. Yeterince çalıştırın.
iIDLERr :

ticaret için beyni olmayan bir frank, merkez bankası başkanının sol kadınının kararları. Akdeniz'deki efsane alt üst oldu.

Hayır her şeyi kapatıp güneşlendim =)
 
Roman Busarov :
Hayır her şeyi kapatıp güneşlendim =)
Tam olarak nerede?
vaz :
Tam olarak nerede?
akdeniz'de
 
Roman Busarov :
akdeniz'de
Hadi, demek zorunda değilsin , komisyoncunun hile yaptığını anlıyorum (istiyorum) .
 
vaz :
O Fung bugün 536'nın altında yeterli ruha sahip olacak mı?
Protesto ediyorum .... :))) kaybettim ve bu yeterli))))
Evgeniya Balchin :
Protesto ediyorum .... :))) kaybettim ve bu yeterli))))
5640+-'da yavaş yavaş poz kazanıyor
