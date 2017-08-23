FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 933

vaz :
Sadece anlamadım...

imkanı yok:

Haber öncesi kukla pişirme...

 

USD/Kanada hedefi tuttu, 32.9'a sattı (pound ile euro farklı yönlerde - acilen euro/pound yapmamız gerekiyor - işte anahtar)

 
Ishim :

bir tane daha... Şu anda burada bir ay satıcısı topluluğu toplanacak...

Evet, geri dönüşteki trendi takas etmiyorlar, peki, sen küçük biri gibisin) Kapalı - iyi, geri dönüşü bekleyin (ayda 140 osuruk) ve orada tekrar satın alın

 
new-rena :

düzeltmeye zamanında gelmeniz ve demagoji yaratmamanız gerekiyor - ana yönlendirici yakında ortaya çıkacak - kasvetli olacak. (Ekran görüntülerini göstermek zorunda değilim .... ve bu yüzden 9 çift için zamanım yok)

Ekle. trend nerede - eski TF'leri tahmin etmek için zamanım yok.

avustralya beni kapattı ve gitti, şimdi 71 (genelde belirtilmesi gerekiyor) (evra hariç hepsi alındı, ne demek - evra? evra'yı geçmek?)

 
Zogman :

Teşekkür ederim

Bence klan bu sinyal hakkında

.61+- 10 pipin altındaki son günler hareket etmiyor...

o yüzden aşağıya inin ve zirveyi bekleyin - bence en iyisi

ps

bu arada raylarla ilgili bir video var

http://www.youtube.com/watch?v=5Cnj5nrr8YQ

belki en iyisi değil ama ne

genel olarak, bu kanalda çok şey var - tradelikeapro kendi web sitesi


Merhaba !

Bununla ilgili nerede görmeli?

Teşekkür ederim!

 
Ishim :
en iyi ihtimalle israf edersin ya da orada takılırsın, sözümü hatırla

İddia etmiyorum, kumarhane şanslıysanız hemen yeni disklere para atabilir)

 
Lesorub :

ilki uzun bir sinyaldir ve padoktan aşağı inmek mümkündür...

daha yakın:

ilya,

ve bir çift kivi - bakma - ne görüyorsun?

orada bir ray üzerinde bir ray ve kovalanacak bir ray gibi görünüyor - ama konuyla ilgilenmiyorum - fikriniz çok ilginç

ps

şortlu - ve kesip kesmemeye karar vermelisin

 
new-rena :

Ahşap üzerine vurmak! 3 kere! (kafanıza vurabilirsiniz))) ve bekleyen emirlerin isimlerini öğrenin, bunlardan sadece 2 tanesi var - sağlam değil!)
 
Ishim :
PS ))))))))))))))) disk arabanın tekerleğidir)))) ve arka sol diğer yönde dönecek mi?

 
Ishim :

avustralya kapandı ve ben gitmiştim, şimdi 71 (genel olarak, açıklığa kavuşturmak gerekiyor) ( euro hariç hepsi alındı, ne anlama gelirdi - euro?

pound al kapalı - pozisyon yok, euro satıldı hedef aynı 1.1050
