Ishim :
Hocam Özbek misiniz?
 
Nestradamus :
Hepsi için? Yoksa sadece bankacılık hizmeti verenler için mi? Herkes için ise, bu bedava para nereden geliyor ... banka onları basıyor ...

Neden yazdırıyor?

Ama sen geldin ve banka monitörün ekranına kendine para çekti ve sonra sen kağıt olanları getirdin)))

Nikolai Romanovski :
200 p veriyorsun !!!)

350

 
Nestradamus :
Hepsi için? Yoksa sadece bankacılık hizmeti verenler için mi? Herkes içinse, bu bedava para nereden geliyor ... banka onları basıyor ...

Tam olarak anlamadım - bildiğim adamların kale ticaretinin yaklaşık 10 kaldıraç oranı var - peki, herkes için, muhtemelen öyle

bedava para nereden geliyor - iyi bir soru - anladığım kadarıyla forex piyasası bu şekilde yapılandırılmış - kaldıraç yapmak için - işlemler teslim edilemez - yani para gerçek gibi değil

Bazı detayları anlamıyorum, ama bir şey olup olmadığını öğrenebilirim

 
Ishim :
büyük ve korkunç MM'nin kim olduğu biliniyor. MM - onunla günde binlerce dolar kazanıyorum!!! Ve sıcakta ve sıcakta MM her zaman benimle

 
Nestradamus :

Yoksa tuzlu harrierleri sevmiyor musun?

 

Evet, tam da o sırada... bunun gibi bir şey


 
Sergey Novokhatskiy :

uyuyor
 
stranger :
Fırtınalı hafta sonu...


 
Sergey Novokhatskiy :

Evet, hafta sonları teori, ama hafta içi hiçbir şey yok)

Eh, yaşlı Yahudi Zogman'ın dediği gibi, yargılama yok)))

 
stranger :

Sihirbazın videosuna cevaben // kimse uyumuyor, çalışıyoruz =)

