FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 167

Yeni yorum
 
Roman Busarov :

uzun vadeli 1.17

haklı çıkar, hiçbir şeye bakmadan tuzlayacağım. poz yokken..
[Silindi]  
Lesorub :

Şimdi asıl soru nerede?

patron gibi gelmek...

yeni-rena :
haklı çıkar, hiçbir şeye bakmadan tuzlayacağım.

1.3045 (gördüğüm son borç buydu) o zaman yukarı doğru boşluk (borçsuz alan) derdim eğer yükselirsek, o zaman sadece 1.03-1.24 boğaları için sadece bir borç denizi var ..... bu basit bir açıklama =)

 
Roman Busarov :

1.3045 o zaman yukarı boşluk derdim (borçsuz alan) eğer yükselirsek, o zaman sadece 1.03-1.24 boğaları için sadece bir borç denizi var ..... Basit bir şekilde açıkladım = )

Kabul ediyorum. tuzlamaya başlama zamanı.
 
Lesorub :

Şimdi asıl soru nerede?

patron gibi gelmek...

Evet, akılda ne kalırsa, 2008'i yeniden yaşamak gerekir. Oh, ve yazdan kurtulun. yine üstte.
 
iIDLERr :
Evet, akılda ne kalırsa, 2008'i yeniden yaşamak gerekir. Oh, ve yazdan kurtulun. yine üstte.
Ne de olsa, onu aşmak için doların da güçlenmesi gerekiyor. petrol büyük ihtimalle son olayların ışığında ucuzlayacak, ağustos-eylül'de rublenin başı belaya girebilir, peki, burada da durum aynı...
 
iIDLERr :
Evet, akılda ne kalırsa, 2008'i yeniden yaşamak gerekir. Oh, ve yazdan kurtulun. yine üstte.
Teşekkür
 
Vladimir Zubov :
İyi insanlar, kim hangi hedefleri tuzlar?
1.2840 ve sonra göreceğiz
 

Bir sonraki ay için 3086 benim fiyatım, daha fazla dayanamam...

hücreler için TP2983

[Silindi]  
kad ile tahmin edebilirsiniz ... pound / cad ile çok uzun vadeli bir hedef olan 2.02'lik bir dörtlük daha verdim (yaklaşık 1.53+-'den) ve tam olarak en yakın 1.67-69'u hatırlamıyorum. (Emka'nın onu sevdiğini hatırlıyorum) Tuttular, şimdi dönme zamanı ve o hem piyonu hem de kadıyı çekecek...
[Silindi]  
ayrıca kadıkta 1,3247+'da kötü bir leziz yok - yukarıda kötü bir boşluk kırılması olmadığı için ....
1...160161162163164165166167168169170171172173174...1996
Yeni yorum