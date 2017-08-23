FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 451

Yeni yorum
 
vaz :
Pound'a gelince, bu kadar durgun olmasına şaşırıyorum. Bugün haberlerin en az %50'sini geri almak zorunda kaldım.

bu bana garip geldi - şimdi birkaç saat içinde paralar eteklerde süründü - kiwi audi cad

genellikle haber öncesi hareket aldatıcıdır -

Dolar haberlerde yükseliyor mu?

 
Zogman :

strenzh dün pound başına 1.56 olacağını söyledi, muhtemelen olacak

Fark etmez, 56'da veya 55'te kapansa ne fark eder? Artık burada iyi anlaşmalar yapmayacağım.
 
Ölçek
 
Anatoli Kazharski :

"Ben"inizin yüceltilmesi tam olarak yaptığınız şeydir.

Tek yaptığın, herkesin gördüğü verileri çıkarmaktı. Onları terminaldeki çizelgeye bile koymadın. Fiyatına bakmadan baktım. Bir bardaktan diğerine su dökmek gibi. Tek kelimeyle harika bir iş. )))

Ne kadar istesen de kimse sana bir şey öğretmeyecek ve sana bir şey kanıtlamayacak. Bu, dağınık bir bilgi türü değil. Ayrıca bu, bir şey hakkında yanıldığın gerçeğiyle ilgili değil, doğru ya da yanlış olmak için hiçbir şey yapmamış olmanla da ilgili. Buna göre, herhangi bir sonuç çıkaramazsınız.

Bu nedenle, hızlanma yoluyla ayrışın ve sakinleşin. ;)

Ve daha sonra CME'den aldığım bilgileri kullanarak MT'de nasıl ticaret yaptım? Her şey bir şekilde asılsız ve asılsız ...

Sizden daha fazla bilgiye ihtiyacım olduğunu düşündüren nedir? Az önce - yanıldığımı burnunla dürt ve çözelim dedim.

 
new-rena :

Ve daha sonra CME'den aldığım bilgileri kullanarak MT'de nasıl ticaret yaptım? Her şey bir şekilde asılsız ve asılsız ...

İyi bir retorik soru. Bu şekilde ticaret yaptın. ;)))
 
new-rena :

...

Sizden daha fazla bilgiye ihtiyacım olduğunu düşündüren nedir? Az önce - yanıldığımı burnunla dürt ve çözelim dedim.

Ne hakkında doğru ya da yanlış olduğunu bul. Bu noktada, istediğin gibi burnunu yeterince dürttüm. Hiçbir şey istemediğinizi sürekli tekrarlamanıza rağmen. ;))
 
Anatoli Kazharski :
İyi bir retorik soru. Bu şekilde ticaret yaptın. ;)))
İyi evet. Dalgalar konusunda danışman olarak seyahat ettim. Anlattı. Gecikmeden de bahsetti. Yıkanamayacağını söyledi. Deponun %70'inde işlem yaptığımı ve birleşemeyeceğimi söyledi. Fiyattan farkı, üzerinde ne olduğunu ve fiyatına göre yiyeceklerden bahsetti. Belki sadece görmedin. çok yazıyoruz...
 
Zogman :

bu bana garip geldi - şimdi birkaç saat içinde paralar eteklerde süründü - kiwi audi cad

genellikle haber öncesi hareket aldatıcıdır -

Dolar haberlerde yükseliyor mu?

Haber almakta gerçekten zorlanıyorum. Haber bazen çok hızlı gelir, bazen birbiriyle çelişir. Ancak zaten herkes için her şey netleştiğinde yön belirlenir, fiyat bir lokomotif gibi hareket eder. Sadece bazen değersiz haberlerde para biriminin hız aşırtmaya gitmesi, ancak gerçekte maliyeti olması gerçeğiyle öfkeleniyorum.
 
Anatoli Kazharski :
Ne hakkında doğru ya da yanlış olduğunu bul. Bu noktada, istediğin gibi burnunu yeterince dürttüm. Hiçbir şey istemediğinizi sürekli tekrarlamanıza rağmen. ;))
Eh, o zaman buna gerek yok, yapamadıkların için suçlamak zorunda değilsin ve özünde suçlamaya hakkın yok.
 

Rena, CME'ye baktığın hacmin ne olduğunu duyacağım ya da bunu bilmiyor musun? Değilse, soruyu cevaplayın.

Devam ettiğimiz sürece. CME hangi ticaret verilerini sağlıyor?

1...444445446447448449450451452453454455456457458...1996
Yeni yorum