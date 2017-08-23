FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 451
Pound'a gelince, bu kadar durgun olmasına şaşırıyorum. Bugün haberlerin en az %50'sini geri almak zorunda kaldım.
bu bana garip geldi - şimdi birkaç saat içinde paralar eteklerde süründü - kiwi audi cad
genellikle haber öncesi hareket aldatıcıdır -
Dolar haberlerde yükseliyor mu?
strenzh dün pound başına 1.56 olacağını söyledi, muhtemelen olacak
"Ben"inizin yüceltilmesi tam olarak yaptığınız şeydir.
Tek yaptığın, herkesin gördüğü verileri çıkarmaktı. Onları terminaldeki çizelgeye bile koymadın. Fiyatına bakmadan baktım. Bir bardaktan diğerine su dökmek gibi. Tek kelimeyle harika bir iş. )))
Ne kadar istesen de kimse sana bir şey öğretmeyecek ve sana bir şey kanıtlamayacak. Bu, dağınık bir bilgi türü değil. Ayrıca bu, bir şey hakkında yanıldığın gerçeğiyle ilgili değil, doğru ya da yanlış olmak için hiçbir şey yapmamış olmanla da ilgili. Buna göre, herhangi bir sonuç çıkaramazsınız.
Bu nedenle, hızlanma yoluyla ayrışın ve sakinleşin. ;)
Ve daha sonra CME'den aldığım bilgileri kullanarak MT'de nasıl ticaret yaptım? Her şey bir şekilde asılsız ve asılsız ...
Sizden daha fazla bilgiye ihtiyacım olduğunu düşündüren nedir? Az önce - yanıldığımı burnunla dürt ve çözelim dedim.
İyi bir retorik soru. Bu şekilde ticaret yaptın. ;)))
Ne hakkında doğru ya da yanlış olduğunu bul. Bu noktada, istediğin gibi burnunu yeterince dürttüm. Hiçbir şey istemediğinizi sürekli tekrarlamanıza rağmen. ;))
Rena, CME'ye baktığın hacmin ne olduğunu duyacağım ya da bunu bilmiyor musun? Değilse, soruyu cevaplayın.
Devam ettiğimiz sürece. CME hangi ticaret verilerini sağlıyor?