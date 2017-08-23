FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 596

Sana daha fazla para verebilir miyim? nerede olduğuma bakma - nerede olduğuna dikkat etsen iyi olur ;)

Teacher :
ZY Benim için gökten düşmedi
Nikolai Romanovskyi :
Bu yüzden buraya boncuk atmıyorum, mütevazı çalışıyoruz ve bir erkek gibi değil, kimsenin sahip olduğu şeyi yapmıyoruz. nokta
bu yüzden memnun olurum - kendi kendine yapışır. dizle birlikte yükselir... doğa... ve onu hiçbir yere saklayamazsın

ve dışarı çıkacak bir şey yoksa - bu da doğadır
 
Teacher :
Başka soru yok, kendim için gönderilerinizle ilgili bir sonuç çıkardım
 
Nestradamus :
Yazılarını okumadan önce belirsizliğin karanlığında dolaştım, sen bana mükemmellik idealini gösterdin, şimdi varlığından ilham alıyorum ve her şeyin en iyisine hazırım. En azından kısaca, refahın doruklarına giden yolunuzu tanımlayın ... Ve bir yatta düvelerle bir fotoğraf pliz-z-z-z-z ... Onu ikonostasise koyacağım ...
Ve nasıl kaçırdım, ama aptal, stsuko, iki düzine kelime biliyor
 
Ah, artık yok... Ebedi Avın ülkesine gitti... orada onu HE tarafından karşılanacak...
 
Yetişkinlere benziyor, ancak en basit kuralı bilmiyorsunuz - “trolleri beslemeyin”.
 
stranger :
26 ister misin?

peki oradan nereden? verildiyse derin düzeltme. ama eğilim bir şekilde daha tanıdık.

 
lactone :
Yetişkinlere benziyor, ancak en basit kuralı bilmiyorsunuz - “trolleri beslemeyin”.
evet, stsuko, bahçesini bir yatta suladığında anlamıyor musun?
 
Teacher :
Özür dilerim, ama diz dışında iplik yükseliyor mu (erkek hakkında)? Ve sonra, diyorlar ki, Moskova'yı aşırı kullananın hiçbir değeri yok. Böyle bir balonla olsa da ... artık olmayabilir ...
