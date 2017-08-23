FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 794

new-rena :
İşhim, bizi yanıltma - tarifte sinek var mı?
Sizce Büyük Öğretmenimiz sinek yakalayabilir mi?)))
 
stranger :
İkinci seviyeyi kavrarsanız, helikopteri yarıya indirmek sorun olmaz ve çekirgeler bir kanguru için geçer))))

En azından ilk seviyeyi test etmiş olmama rağmen canımı sıkmıyor...

 
new-rena :
Kesinlikle bir kanguru yakalayamayacak)))
 
stranger :
Yetenekleri ve SEVİYESİ ile pipsçilerden kamyonculara ve pire yerine kancalı tanklara geçmenin tam zamanı)
 
Karputov Vladimir :
Bu bir yanılsama. "En ilginç ..." değil, yalnızca hakaret ve müstehcen dil içeren gönderiler silinir.
en azından yasaklanacakları bir kişisel atarlardı.
 

Hocam nasıl yanlış yere göndermiş?) Audi. 71'in altındaki herhangi bir şey satın alın. Bir audi şimdi ne kadara mal oluyor? Ya da belki harrier büyüdü? Yoksa delilik mi var?))))

Pireler için sürekli yanlış yerdesiniz ve buna nasıl denir?)))

 

Rena, otomatik ticaret nedir, forumda yazarken para kendi kendine yüzer mi?


 
Vadens :

Neredeyse... Daha ayrıntılı olarak, bu, en az beş yıl boyunca bir bilgisayarda, stratejilerde ve Forex'te sıkışıp kaldığınız ve daha sonra bir tanesiyle çıktığınız, ancak zaten kendinize ait) O zaman, evet, ortaya çıkıyor. + zamanı olan herkes senden uzaklaştı ve bu süre zarfında kavga ettiğin herkes hakkında yazıyorsun, sana uçuyor ve sinekler gibi etrafta dolaşmaya başlıyorsun ...
 
new-rena :
Neredeyse... Daha ayrıntılı olarak, bu, en az beş yıl boyunca bir bilgisayarda, stratejilerde ve Forex'te sıkışıp kaldığınız ve daha sonra bir tanesiyle çıktığınız, ancak zaten kendinize ait) O zaman, evet, ortaya çıkıyor. + zamanı olan herkes senden uzaklaştı ve bu süre zarfında kavga ettiğin herkes hakkında yazıyorsun, sana uçuyor ve sinekler gibi etrafta dolaşmaya başlıyorsun ...
Alınmayın - cevabı biliyordum. Başka bir şeyle ilgileniyorum, neden dün el frenine olası bir geçiş hakkında "ipucu" verdin?
 
Ren, peki, çevrende kim kaldı?
