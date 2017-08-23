FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 160
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tolyan... en komik şey... sadece içmemen değil... şaka yapmayı da bilmiyorsun)))
Herkesi memnun edemezsin. Evet, kabul ediyorum, şakalarım çok karmaşık. Psikolojik olarak suçlayıcı şakalar gibi. Bırakın eğlensinler. ))
Hayat çeşitliliği bakımından zengindir. Herkes aynı şekilde şaka yaparsa, muhtemelen benimle aynı fikirde olacaksınız, hayat sıkıcı, sıkıcı ve daha az ilginç hale gelecek. Ve eğer aynı fikirde değilseniz, sorun değil, onunla yaşamak zorundasınız. ;)))
Ben ve sen bir şey için "şaka yapalım". ) Bana diyorsun ki: "... aksi halde zaten sinir bozucu srach ...". Yani burada herkes birbirini zorluyor. Fark etmedin mi? Birisi "srachem" ile zorlanır ve biri deliryumludur. Siz de birilerini zorlarsınız ve zevkinizi gizlemezsiniz. Meydan okurcasına tadını çıkarıyorsun. Yoksa burada eter mi var ve içinde daha fazlasına sahip olmak için savaşıyor musunuz? Sizin için neyin daha eğlenceli olduğunu ve neyin olmadığını seçmeye başladınız. İyi bir şaka ve kötü bir şaka nedir. Neyin düzenlenmesi gerekiyor ve neyin gerekli olmadığı. Aynı zamanda, hala yorulmadan sarhoşluğa meyillisiniz. Başka ne diyeyim?... Sen bedenen bir meleksin! )))
İyi. Bir daha yapmayacağım... Ama söz veremem, yoksa dayanamam. ;)
hocam gel bize
Yeni GRAIL'in doğuşu benim için en eğlencelisi, öncekilere çok benziyor. Temelde yeni bir araç, günde 30 pip istikrarlı, kahrolası karlılık ..... ve ardından eski çizgiler ve olması gereken denge ile ekran görüntüleri)))
Herkesi memnun edemezsin. Evet, kabul ediyorum, şakalarım çok karmaşık.
Tolik'e ödül...
Yıkamayı unutmayın!!!
Yeni GRAIL'in doğuşu benim için en eğlencelisi, öncekilere çok benziyor. Temelde yeni bir araç, günde 30 pip istikrarlı, kahrolası karlılık ..... ve ardından eski çizgiler ve olması gereken denge ile ekran görüntüleri)))
Orada çipin adı "EFSANEVİ && TÜKENME". Denildiği gibi, işe yarıyor. Sadece başlıktaki kelimeleri değiştirmek istiyorum...
Ama bence, son zamanlarda iyileşiyor
))))))) Ölüyorum ...
Tolik'e ödül...
Yıkamayı unutmayın!!!
))))))) Ölüyorum ...
Tolik'e ödül...
Yıkamayı unutmayın!!!
artezyen...