FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 336

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Hepimiz cehenneme gidelim))) Sensei en iyisi! Dağıtın... Ben her zaman yanınızdayım!)))
herkes paketi!
 
Zogman :

Ruble ile ne yapmalı?

65 olur mu?

tuz ... kavanozlarda - ilkbaharda yiyin))
 
stranger :
Profurset bardağımız için dünkü tahmininiz için teşekkür ederiz!
Ancak satın alma hala kaydedilir. Ancak satıcılar hala baskı yapıyor.

 
Ishim :
herkes paketi!
görüşürüz... sevgili arkadaşım...
 

Takaslarla ilgili birleşik bilgi arandı. Çok az bilgi var.

Uluslararası Swap Bayileri Derneği - ISDA

Yayınlanmış çok az veri var ve bir yıl öncesine ait olanlar.

Belki birisi uluslararası takaslarla ilgili verileri nerede bulabileceğinizi biliyordur?

 
tuma88 :
Profurset bardağımız için dünkü tahmininiz için teşekkür ederiz!
Ancak satın alma hala kaydedilir. Ancak satıcılar hala baskı yapıyor.

Moskova borsasındaki verilere bakıyorsunuz - pek kullanışlı değiller - Chicago'dan verilere ihtiyacınız var

Teşekkür ederim

 
tuma88 :
Profurset bardağımız için dünkü tahmininiz için teşekkür ederiz!
Ancak satın alma hala kaydedilir. Ancak satıcılar hala baskı yapıyor.

Bu bir aksaklık değilse, orada birçok sözleşme kapatıldı.
 
Vizard_ :

Kahretsin? Kahretsin kendini zevkten mahrum etme... Eğleniyor ve uğultu yapıyoruz... Buna nasıl güldüklerini hatırlıyor musun?)))

Kurtarma hiçbir şey değildir ... ruh hali her şeydir)))


))
 
Vizard_ :
Hepimiz cehenneme gidelim))) Sensei en iyisi! Dağıtın... Ben her zaman yanınızdayım!)))
Kimse tartışmıyor.. Sansei'ye saygı duyuyorum)
 
Evgenya1 :
Kimse tartışmıyor.. Sansei'ye saygı duyuyorum)

Bizim insanımız!)))


1...329330331332333334335336337338339340341342343...1996
Yeni yorum